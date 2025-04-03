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4000 series Ant ausų dedamos belaidės ausinės

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4000 seriesAnt ausų dedamos belaidės ausinės

TAH4209WT/00

4000 series Ant ausų dedamos belaidės ausinės

Gali būti

Juoda
Juoda
Mėlyna
Mėlyna
Rožinė
Rožinė
Šilkinė balta
Šilkinė balta

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„Philips“ ausinių programėlė

Su „Philips“ ausinių programėle galite visapusiškai panaudoti ausinių potencialą. Galite pasiekti visas funkcijas, kurias naudodami girdėsite geriausią iš mobiliojo prietaiso sklindantį garsą.

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„Philips“ ausinių programėlė

Vadovai ir dokumentacija

Greito pasirengimo darbui vadovas - English (US)

  • PDF fail., 3.2 MB
  • 3 April 2025

Lokalizuotas komercinis informacinis lapelis

  • PDF fail., 449.2 kB
  • 3 July 2026

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