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Nutraukta gamyba
TAH5205WT/00
40 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
Lengvas
Kompaktiškai sulankstomos
Veikia iki 29 val.
Šiose ant ausų dedamose ausinėse yra galingi 40 mm neodimio akustiniai garsiakalbiai, iš kurių sklinda aiškus garsas ir sodrūs bosiniai garsai. Jei norite daugiau, tiesiog paspauskite BOSŲ sustiprinimo mygtuką ir akimirksniu pajusite skirtumą.
Klausysitės iki 29 val. įkrovę 2 val. per USB-C. Jei pradeda trūkti energijos, greitai įkrovę per 15 min. muzikos klausysitės dar 4 val. Naudodami nuimamą integruotą laidą, ausines galite naudoti ir su laidu.
Šios ant ausų dedamos ausinės su paminkštinta galvos juosta gali būti dekoruotos stilingomis matinėmis spalvomis. Jos tokios lengvos, kad beveik jų nejusite. Ant minkštų ausų gaubtelių aiškiai pažymėta, kuriai ausiai – kairei ar dešine – jie skirti, ir juos galima pakreipti patogiu kampu.
2.0
iš 5
6
Atsiliepimai
Leo1234
05/11/2022
Polska
Efekt wow
Naprawdę dają radę. Świetny bass, idealne do muzyki
Argumentai už
Bassy bassy bassy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe
Sevedge
13/03/2023
Slovensko
Patvirtintas pirkėjas
dobrý zvuk za málo peňazí
napriek lacnému konštrukčnému riešeniu sú pohodlné, dobre držia na ušiach a majú dobrý zvuk. Používam ich ako headset spárovaný cez BT s notebookom. S mobilmi Samsung s OS Android sa cez BT nedokážu spárovať ani po nainštalovaní aplikácie od Philips.
Argumentai už
skvelý zvuk za slušnú cenu
Argumentai prieš
nedá sa spárovať so zariadeniami s OS Android
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
Ernas
17/08/2021
Lietuva
Prasta garso reguliavimo funkcija
Garso valdymo mygtukas veikė tik apie pusvalandį.Pačios ausinės skleidžia bjaurų pigios plastmasės kvapą.
Argumentai už
Nėra.
Argumentai prieš
Gaminys veikė pusdienį
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH5205BK Belaidės ausinės
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH5205BK Belaidės ausinės
Funkcijų prieinamumas gali skirtis pagal mobiliojo telefono suderinamumą.
Akumuliatoriaus veikimo trukmė yra apytikslė ir gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų.