GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai

Nutraukta gamyba

Belaidės ausinės

TAH5205WT/00

2
| (6) Atsiliepimai

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Štai ir bosiniai garsai
Užsidenkite ausis ir pajuskite tuos žemuosius garsus! Šios belaidės ant ausų dedamos ausinės turi BOSŲ sustiprinimo mygtuką, kad vienu mygtuko palietumu žemieji dažniai taptų dar sodresni. Veiki iki 29 val., yra greitojo įkrovimo funkcija ir stiprus „Bluetooth“ ryšys. Nepraleisite nė vieno takto.
Peržiūrėti visas naudas

Štai ir bosiniai garsai

  • 40 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

  • Lengvas

  • Kompaktiškai sulankstomos

  • Veikia iki 29 val.

Galingi 40 mm neodimio garsiakalbiai. BOSŲ sustiprinimo mygtukas.

Galingi 40 mm neodimio garsiakalbiai. BOSŲ sustiprinimo mygtukas.

Šiose ant ausų dedamose ausinėse yra galingi 40 mm neodimio akustiniai garsiakalbiai, iš kurių sklinda aiškus garsas ir sodrūs bosiniai garsai. Jei norite daugiau, tiesiog paspauskite BOSŲ sustiprinimo mygtuką ir akimirksniu pajusite skirtumą.

Veikia 29 val. USB-C įkrovimas.

Veikia 29 val. USB-C įkrovimas.

Klausysitės iki 29 val. įkrovę 2 val. per USB-C. Jei pradeda trūkti energijos, greitai įkrovę per 15 min. muzikos klausysitės dar 4 val. Naudodami nuimamą integruotą laidą, ausines galite naudoti ir su laidu.

Lengva, reguliuojama, paminkštinta galvos juosta.

Šios ant ausų dedamos ausinės su paminkštinta galvos juosta gali būti dekoruotos stilingomis matinėmis spalvomis. Jos tokios lengvos, kad beveik jų nejusite. Ant minkštų ausų gaubtelių aiškiai pažymėta, kuriai ausiai – kairei ar dešine – jie skirti, ir juos galima pakreipti patogiu kampu.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

2.0

iš 5

6

Atsiliepimai

4
2

05/11/2022

Polska

Polska

Efekt wow

Naprawdę dają radę. Świetny bass, idealne do muzyki

Argumentai už

Bassy bassy bassy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe

13/03/2023

Slovensko

Slovensko

Patvirtintas pirkėjas

dobrý zvuk za málo peňazí

napriek lacnému konštrukčnému riešeniu sú pohodlné, dobre držia na ušiach a majú dobrý zvuk. Používam ich ako headset spárovaný cez BT s notebookom. S mobilmi Samsung s OS Android sa cez BT nedokážu spárovať ani po nainštalovaní aplikácie od Philips.

Argumentai už

skvelý zvuk za slušnú cenu

Argumentai prieš

nedá sa spárovať so zariadeniami s OS Android

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

17/08/2021

Lietuva

Lietuva

Prasta garso reguliavimo funkcija

Garso valdymo mygtukas veikė tik apie pusvalandį.Pačios ausinės skleidžia bjaurų pigios plastmasės kvapą.

Argumentai už

Nėra.

Argumentai prieš

Gaminys veikė pusdienį

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH5205BK Belaidės ausinės

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH5205BK Belaidės ausinės

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Funkcijų prieinamumas gali skirtis pagal mobiliojo telefono suderinamumą.

  2. Akumuliatoriaus veikimo trukmė yra apytikslė ir gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų.