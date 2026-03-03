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Nutraukta gamyba

Belaidės ausinės

TAH6506BK/00

Kiekvieną akimirką. Kasdien.
Šios įspūdingai plonos belaidės ausinės traukia dėmesį. Kad ir kur klausytumėtės, su aktyviu triukšmo pašalinimu įsijausite į mėgstamą muziką. Paprasta atlikti kelias užduotis vienu metu, nes vienu metu galite susieti du prietaisus.
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Kiekvieną akimirką. Kasdien.

  • Aktyvus triukšmo pašalinimas

  • Plonos ir lengvos

  • Siejimas su keliais prietaisais

Dėmesys sutelktas į muziką. Aktyvus triukšmo pašalinimas

Dėmesys sutelktas į muziką. Aktyvus triukšmo pašalinimas

Norite sumažinti triukšmą, kai keliaujate? Šių belaidžių, ant ausų dedamų ausinių gaubteliuose esantys mikrofonai filtruoja variklio keliamą triukšmą, kurio nenorite girdėti, todėl galite laisvai klausytis mėgstamų melodijų.

Plonos, dėvimos ant ausų. Išskirtinė išvaizda

Ovalūs, ant ausų dedami gaubteliai ir plonas rėmas pasižymi išskirtiniu stiliumi. Ant ausų uždedamos ausinės sandariai priglunda ir pasyviai izoliuoja išorinį triukšmą. Iš 32 mm garsiakalbių sklinda sodrūs žemieji garsai ir aiškus, detalus garsas.

„Bluetooth“ daugiataškis ryšys. Dirbkite geriau

„Bluetooth“ daugiataškis ryšys. Dirbkite geriau

Transliuokite savo darbo dieną. Šias belaides ausines galima prijungti prie dviejų „Bluetooth“ ryšiu veikiančių prietaisų vienu metu ir prireikus perjungti prietaisus. Tad galite klausytis muzikos iš nešiojamojo kompiuterio ir atsiliepti į skambučius telefone.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. Akumuliatoriaus veikimo trukmė yra apytikslė ir gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų.