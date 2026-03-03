30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
TAH6506BK/00
Aktyvus triukšmo pašalinimas
Plonos ir lengvos
Siejimas su keliais prietaisais
Norite sumažinti triukšmą, kai keliaujate? Šių belaidžių, ant ausų dedamų ausinių gaubteliuose esantys mikrofonai filtruoja variklio keliamą triukšmą, kurio nenorite girdėti, todėl galite laisvai klausytis mėgstamų melodijų.
Ovalūs, ant ausų dedami gaubteliai ir plonas rėmas pasižymi išskirtiniu stiliumi. Ant ausų uždedamos ausinės sandariai priglunda ir pasyviai izoliuoja išorinį triukšmą. Iš 32 mm garsiakalbių sklinda sodrūs žemieji garsai ir aiškus, detalus garsas.
Transliuokite savo darbo dieną. Šias belaides ausines galima prijungti prie dviejų „Bluetooth“ ryšiu veikiančių prietaisų vienu metu ir prireikus perjungti prietaisus. Tad galite klausytis muzikos iš nešiojamojo kompiuterio ir atsiliepti į skambučius telefone.
Atsiliepimai
Akumuliatoriaus veikimo trukmė yra apytikslė ir gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų.