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TAH7508WT/97
Įsijauskite lengvai
Leiskite dienas su šiomis triukšmą slopinančiomis ausinėmis ir dirbdami, ir ilsėdamiesi! Aktyvus triukšmo slopinimas ir patogus ausis dengiantis dizainas padės įsijausti. Mėgaukitės sodriu, išraiškingu garsu, o žaisdami arba žiūrėdami filmus naudokitės mažos delsos nustatymu.
„Noise Canceling Pro“
Lengvos ant ausų dedamos ausinės
Natūralus garsas. Dinam. žem. dažniai
Veikia iki 60 val.
Adaptyvus triukšmo slopinimas greitai reaguoja į jūsų aplinką ir slopina išorinį triukšmą, įskaitant vėją, realiuoju laiku. Jei norite girdėti, kas vyksta netoliese, aplinkos garsų režimas leis išoriniams garsams vėl jus pasiekti. Greitas aplinkos garsų režimas sustiprina balsus, todėl galite palaikyti pokalbį nenusiėmę ausinių.
Šios ant ausų dedamos ausinės su apvaliais ausų gaubtelių laikikliais ir aptakiu rėmu išsiskiria stilingu dizainu. Poroloninės gaubtelių pagalvėlės užtikrina komfortą ilgai klausantis. Gaubteliai yra sulenkiami ir pasukami į vidų, kad būtų patogiau laikyti kišenėje arba krepšyje.
Mėgaukitės sodriu garsu, sklindančiu iš 40 mm garsiakalbių, ir gera pasyvia garso izoliacija, kurią suteikia ausis dengiantis dizainas. Jei norite patirti visą žemų dažnių galią nepagarsindami, tiesiog suaktyvinkite „Dynamic Bass“ daugiafunkciu mygtuku arba „Philips“ ausinių programėle.
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