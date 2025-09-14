30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Ant ausų dedamos laidinės ausinės
Garsumas ribojamas iki 85 dB
Pritaikomos. Dalijimasis garsu
Patvarios ir sulankstomos
Ausinių garsumas apribotas iki 85 dB, kad ausinės būtų saugios jaunųjų klausytojų ausims. Muzika, animaciniai filmukai, filmai, mokomieji vaizdo įrašai: kad ir kas jiems patiktų, galite atsipalaiduoti žinodami, kad jie nesiklausys per garsiai.
Dėl mažesnių ausų gaubtelių ir minkštų ausų gaubtelių pagalvėlių šios lengvos ausinės yra patogios vaikams. Paminkštintas galvos lankelis taip pat lengvai reguliuojamas, kad idealiai priglustų, o jo gale yra taškeliai, padedantys vaikams suprasti, kuria puse reikia užsidėti ausines.
Dėl įvairiaspalvio dizaino ausinės išties traukia akį, o vaikai gali pritaikyti savo ausines naudodami savo meno kūrinius! Tiesiog pakelkite permatomą ausų kaušelių langelį, pridėkite savo piešinius ar paveikslėlius ir vėl užspauskite langelį.
4.8
iš 5
5
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
missy1986
14/09/2025
Polska
Świetne słuchawki
Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
blacksheep89
12/09/2025
Polska
Jestem na tak !
Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.
Argumentai už
wyglad, dzwiek
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Ola121
12/09/2025
Polska
Warto kupić
Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .
Argumentai už
Super cena i jakość dźwięku wygoda
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Garsumas ribojamas iki 85 dB pagal EN 50332 saugaus klausymosi standartus.