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4000 series Vaikiškos belaidės ant ausų dedamos ausinės

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4000 seriesVaikiškos belaidės ant ausų dedamos ausinės

TAK4200MP/00

4000 series Vaikiškos belaidės ant ausų dedamos ausinės

Gali būti

Krištolinė žydra
Krištolinė žydra
Mėlyna
Mėlyna
Purpurinė violetinė
Purpurinė violetinė
Rožinė
Rožinė

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„Philips“ ausinių programėlė

Su „Philips“ ausinių programėle galite visapusiškai panaudoti ausinių potencialą. Galite pasiekti visas funkcijas, kurias naudodami girdėsite geriausią iš mobiliojo prietaiso sklindantį garsą.

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„Philips“ ausinių programėlė

Vadovai ir dokumentacija

Lokalizuotas komercinis informacinis lapelis

  • PDF fail., 722.3 kB
  • 18 June 2026

Naudotojo vadovas

  • PDF fail., 2.3 MB
  • 18 June 2026

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