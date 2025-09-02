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  • Saugu, smagu ir patogu keliauti
  • Saugu, smagu ir patogu keliauti
  • Saugu, smagu ir patogu keliauti
  • Saugu, smagu ir patogu keliauti
  • Saugu, smagu ir patogu keliauti
  • Saugu, smagu ir patogu keliauti
  • Saugu, smagu ir patogu keliauti
  • Saugu, smagu ir patogu keliauti
  • Saugu, smagu ir patogu keliauti
  • Saugu, smagu ir patogu keliauti
  • Saugu, smagu ir patogu keliauti
  • Saugu, smagu ir patogu keliauti
  • Saugu, smagu ir patogu keliauti
  • Saugu, smagu ir patogu keliauti

4000 seriesVaikiškos belaidės ant ausų dedamos ausinės

TAK4200PK/00

4
| (5) Atsiliepimai | 80% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Gali būti

Krištolinė žydra
Krištolinė žydra
Mėlyna
Mėlyna
Purpurinė violetinė
Purpurinė violetinė
Rožinė
Rožinė
Saugu, smagu ir patogu keliauti
Šios ausinės su spalvingais šviesos diodais ant ausų kaušelių ir smagia belaidžio garso dalijimosi funkcija sukurtos taip, kad vaikams patiktų. Jų garsumas ribojamas, kad būtų pritaikytas mažoms ausytėms, o specialus kelionių režimas leidžia vaikams saugiai klausytis ir triukšmingesnėje aplinkoje.
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Saugu, smagu ir patogu keliauti

  • Ant ausų dedamos belaidės ausinės

  • Garsumas ribojamas iki 85 dB

  • LED lemputės. Dalijimasis garsu

  • Patvarios ir sulankstomos

Visada saugios ir smagios. Garsumo ribos namams ir kelionėms*

Visada saugios ir smagios. Garsumo ribos namams ir kelionėms*

Ausinių garsumas specialiai apribotas iki 75 dB, kad ausinės būtų itin saugios jaunųjų klausytojų ausims, klausantis tiek namuose, tiek mokantis. Norėdami klausytis triukšmingesnėje aplinkoje ne namuose, tėvai gali naudoti „Philips“ ausinių programėlę ir nustatyti 85 dB garsumo ribą kelionės režimu.*

Patogu vaikams ir paprasta naudoti

Patogu vaikams ir paprasta naudoti

Dideli apvalūs valdymo mygtukai ausinių apačioje leidžia vaikams lengvai naudotis šiomis ausinėmis, o mažesni ausų gaubteliai su minkštomis gaubtelių pagalvėlėmis leidžia jas patogiai nešioti. Paminkštintas galvos lankelis lengvai reguliuojamas, kad puikiai priglustų, o jo gale yra taškų, kurie padeda vaikams suprasti, kuria puse užsidėti ausines.

Spalvingas dizainas su LED lemputėmis

Spalvingas dizainas su LED lemputėmis

Ausų gaubteliuose esantys spalvoti šviesos diodai dera su įvairiaspalviu šių ausinių dizainu, todėl ausinės išties traukia akį. Šviesos diodus galima nustatyti taip, kad jie šviestų skirtingomis spalvomis: tai puikiai tinka vaikams, norintiems išreikšti savo stiliaus pojūtį.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image PBTAWARD127

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.0

iš 5

5

Atsiliepimai

80%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

02/09/2025

Polska

Polska

Słuchawki

Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super

Argumentai už

dzwiek i design

Argumentai prieš

nie ma

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

21/08/2025

Polska

Polska

Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki

Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie

Argumentai už

Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

15/08/2025

Polska

Polska

Porządne słuchawki dla dzieci

Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.

Argumentai už

Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.

Argumentai prieš

Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Garsumas ribojamas iki 75 dB įprastu režimu ir 85 dB kelionės režimu pagal EN 50332 saugaus klausymosi standartus.