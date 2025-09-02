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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Ant ausų dedamos belaidės ausinės
Garsumas ribojamas iki 85 dB
LED lemputės. Dalijimasis garsu
Patvarios ir sulankstomos
Ausinių garsumas specialiai apribotas iki 75 dB, kad ausinės būtų itin saugios jaunųjų klausytojų ausims, klausantis tiek namuose, tiek mokantis. Norėdami klausytis triukšmingesnėje aplinkoje ne namuose, tėvai gali naudoti „Philips“ ausinių programėlę ir nustatyti 85 dB garsumo ribą kelionės režimu.*
Dideli apvalūs valdymo mygtukai ausinių apačioje leidžia vaikams lengvai naudotis šiomis ausinėmis, o mažesni ausų gaubteliai su minkštomis gaubtelių pagalvėlėmis leidžia jas patogiai nešioti. Paminkštintas galvos lankelis lengvai reguliuojamas, kad puikiai priglustų, o jo gale yra taškų, kurie padeda vaikams suprasti, kuria puse užsidėti ausines.
Ausų gaubteliuose esantys spalvoti šviesos diodai dera su įvairiaspalviu šių ausinių dizainu, todėl ausinės išties traukia akį. Šviesos diodus galima nustatyti taip, kad jie šviestų skirtingomis spalvomis: tai puikiai tinka vaikams, norintiems išreikšti savo stiliaus pojūtį.
Apdovanojimai
4.0
iš 5
5
Atsiliepimai
80%
Rekomenduoja šį gaminį
andzis
02/09/2025
Polska
Słuchawki
Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super
Argumentai už
dzwiek i design
Argumentai prieš
nie ma
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
D3x69
21/08/2025
Polska
Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki
Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie
Argumentai už
Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
HannaKruk
15/08/2025
Polska
Porządne słuchawki dla dzieci
Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.
Argumentai už
Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.
Argumentai prieš
Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Garsumas ribojamas iki 75 dB įprastu režimu ir 85 dB kelionės režimu pagal EN 50332 saugaus klausymosi standartus.