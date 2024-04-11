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Nutraukta gamyba
TAK4206PK/00
Ryškios ir drąsios
Jie nušvies savo savitą stilių šiomis tvirtomis, lanksčiomis, ant ausų dedamomis ausinėmis! Skydeliai ausų gaubteliuose šviečia įvairiaspalvėmis šviesomis, o garsumas ribojamas iki 85 dB. Tėvai gali valdyti garsumą ir grojimo trukmę per „Philips“ ausinių programą.
Ant ausų dedamos belaidės ausinės
Šviečiantys ausų gaubteliai
Per programą veikiantys tėvų valdikliai
Garsumas ribojamas iki < 85 dB
Nuo kelionių iki prie ekrano leidžiamo laiko ar namų darbų – vaikams patiks šios ant ausų dedamo belaidės ausinės. Jos veikia 28 val. įkrovus vieną kartą, o visas įkrovimas trunka 2 val. Greitai įkrovus per 15 min. veikia dar 2 val.
Specialiai sukurtos taip, kad būtų saugios vaikų ausims. Šiose ausinėse yra 32 mm garsiakalbiai, kurių garsas ribojamas iki 85 dB. Be to, „Philips“ ausinių programoje tėvai gali nustatyti maksimalaus garsumo ir grojimo laiko apribojimus. Galite atsipalaiduoti, kol jie linksminasi.
Ausų gaubteliuose yra plokštelės, kurios šviečia ir padeda sukurti madingą stilių. Galima rinktis iš keturių apšvietimo variantų: raudono, žalio, mėlyno arba visų trijų spalvų apšvietimo! Tiesiog paspauskite mygtuką ant ausies gaubtelio, kad pasirinktumėte kitą apšvietimo spalvą.
3.4
iš 5
8
Atsiliepimai
dobromir007
11/04/2024
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Dobre słuchawki dla dziecka
Bardzo fajne słuchawki dla dziecka. Przede wszystkim super ograniczenie głośności. Co by nie zrobić nie zagrają głośno więc słuch dziecka jest bezpieczny. Bardzo miękkie elementy przylegające do uszu. Sprawiają wrażenie, aż nazbyt delikatnych ale są stosunkowo wytrzymałe. Fajny dodatek stanowi podświetlenie z możliwością zmiany kolorów. Akumulator działa baaaaaaardzo długo. Polecam
Argumentai už
Ograniczenie głośności, lekkie, akumulator długo trzyma
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Naudojimo data 2024-03-11
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Naudojimo data 2024-03-11
0ana0405
20/02/2024
România
Recomand
Sunt casti pe masura capului unui copil, se aude bine, bateria tine mult, volumul nu este foarte puternic.
Argumentai už
Bateria tine mult, au mufa jack, volumul nu este foarte puternic, incarcare usb-c
Argumentai prieš
Ar fi fost utila o husa pentru depozitare sau transport
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii
Naudojimo data 2023-01-20
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii
Naudojimo data 2023-01-20
Zulu8
06/06/2022
Slovensko
Skvela volba pre dieta
Vyborne detske sluchadla, pri ktorych sa nemusim obavat poskodenia sluchu svojho dietata, kedze sa da regulovat ich hlasitost rodicom a maju maximalnu dosiahnutelnu hlasitost. Su lahucke, a detom sa nesmierne paci svietiaci efekt.
Argumentai už
idealne pre dieta
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši
Naudojimo data 2022-02-06
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši
Naudojimo data 2022-02-06
Garsumas ribojamas iki < 85 dB pagal EN 50332 saugaus klausymosi standartus.
Akumuliatoriaus veikimo trukmė yra apytikslė ir gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų.