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Nutraukta gamyba

Vaikiškos belaidės ant ausų dedamos ausinės

TAK4206PK/00

3.4

| (8) Atsiliepimai

Gali būti

Mėlyna
Mėlyna
Rožinė
Rožinė

Ryškios ir drąsios

Jie nušvies savo savitą stilių šiomis tvirtomis, lanksčiomis, ant ausų dedamomis ausinėmis! Skydeliai ausų gaubteliuose šviečia įvairiaspalvėmis šviesomis, o garsumas ribojamas iki 85 dB. Tėvai gali valdyti garsumą ir grojimo trukmę per „Philips“ ausinių programą.

Peržiūrėti visas naudas

Ryškios ir drąsios

  • Ant ausų dedamos belaidės ausinės

  • Šviečiantys ausų gaubteliai

  • Per programą veikiantys tėvų valdikliai

  • Garsumas ribojamas iki &lt; 85 dB

Jokių laidų, jokių mazgų. Veikia 28 val.

Jokių laidų, jokių mazgų. Veikia 28 val.

Nuo kelionių iki prie ekrano leidžiamo laiko ar namų darbų – vaikams patiks šios ant ausų dedamo belaidės ausinės. Jos veikia 28 val. įkrovus vieną kartą, o visas įkrovimas trunka 2 val. Greitai įkrovus per 15 min. veikia dar 2 val.

Visada saugu, visada smagu. Tėvų valdikliai

Specialiai sukurtos taip, kad būtų saugios vaikų ausims. Šiose ausinėse yra 32 mm garsiakalbiai, kurių garsas ribojamas iki 85 dB. Be to, „Philips“ ausinių programoje tėvai gali nustatyti maksimalaus garsumo ir grojimo laiko apribojimus. Galite atsipalaiduoti, kol jie linksminasi.

Madingos, spalvotos, šviečiančios plokštelės ausų gaubteliuose

Madingos, spalvotos, šviečiančios plokštelės ausų gaubteliuose

Ausų gaubteliuose yra plokštelės, kurios šviečia ir padeda sukurti madingą stilių. Galima rinktis iš keturių apšvietimo variantų: raudono, žalio, mėlyno arba visų trijų spalvų apšvietimo! Tiesiog paspauskite mygtuką ant ausies gaubtelio, kad pasirinktumėte kitą apšvietimo spalvą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.4

iš 5

8

Atsiliepimai

3
2

11/04/2024

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Dobre słuchawki dla dziecka

Bardzo fajne słuchawki dla dziecka. Przede wszystkim super ograniczenie głośności. Co by nie zrobić nie zagrają głośno więc słuch dziecka jest bezpieczny. Bardzo miękkie elementy przylegające do uszu. Sprawiają wrażenie, aż nazbyt delikatnych ale są stosunkowo wytrzymałe. Fajny dodatek stanowi podświetlenie z możliwością zmiany kolorów. Akumulator działa baaaaaaardzo długo. Polecam

Argumentai už

Ograniczenie głośności, lekkie, akumulator długo trzyma

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Naudojimo data 2024-03-11

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Naudojimo data 2024-03-11

20/02/2024

România

România

Recomand

Sunt casti pe masura capului unui copil, se aude bine, bateria tine mult, volumul nu este foarte puternic.

Argumentai už

Bateria tine mult, au mufa jack, volumul nu este foarte puternic, incarcare usb-c

Argumentai prieš

Ar fi fost utila o husa pentru depozitare sau transport

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii

Naudojimo data 2023-01-20

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii

Naudojimo data 2023-01-20

06/06/2022

Slovensko

Slovensko

Skvela volba pre dieta

Vyborne detske sluchadla, pri ktorych sa nemusim obavat poskodenia sluchu svojho dietata, kedze sa da regulovat ich hlasitost rodicom a maju maximalnu dosiahnutelnu hlasitost. Su lahucke, a detom sa nesmierne paci svietiaci efekt.

Argumentai už

idealne pre dieta

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši

Naudojimo data 2022-02-06

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši

Naudojimo data 2022-02-06

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Atsakomybės apribojimai

  1. Garsumas ribojamas iki &lt; 85 dB pagal EN 50332 saugaus klausymosi standartus.

  2. Akumuliatoriaus veikimo trukmė yra apytikslė ir gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų.