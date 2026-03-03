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TAK5500AL/00
Garsumas ribojamas iki 85 dB
„Noise Canceling Pro“
Belaidis dalijimasis garsu
Patvarios ir sulankstomos
Šios ausinės patogiai apgaubia ausis, todėl padeda pasyviai slopinti aplinkos triukšmą, o 75 dB garsumo riba puikiai tinka klausytis tylioje aplinkoje. Triukšmingesnėse vietose triukšmo slopinimą galima įjungti tiesiogiai ant ausinių arba per programėlę „Philips Headphones“ – be to, tėvai gali nustatyti 85 dB kelionių režimą programėlėje.*
Prisitaikančio triukšmo slopinimo funkcija automatiškai pritaiko ausines prie aplinkos, kad vaikai galėtų ramiai susikaupti – arba girdėtų garsus triukšmingose vietose neprašydami padidinti garsumo! Valdikliai ant ausinių įjungia aplinkos garsų režimą, kuris leidžia girdėti, kas vyksta aplinkui, o greitoji garsų funkcija sustiprina balsus, kad vaikai jus girdėtų net dėvėdami ausines.
Jei jūsų vaiko draugai taip pat turi „Philips K5500“ ausines, jie gali sukurti belaidę grandinę tarp ausinių ir klausytis to paties garso įrašo. Viena ausinių pora prijungiama prie išmaniojo įrenginio, iš kurio norima klausytis, tada abiem draugams reikia paspausti daugiafunkcį mygtuką, kad būtų įjungtas dalijimosi garsu režimas.
Atsiliepimai
Garsumas ribojamas iki 75 dB įprastu režimu ir 85 dB kelionės režimu pagal EN 50332 saugaus klausymosi standartus.