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Visos serijos

  • „Ringo Duo“
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  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
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  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“

Moving SoundAnt ausų dedamos belaidės ausinės

TAMS1YL/00

1 apdovanojimas

Gali būti

Geltona
Geltona
Juoda
Juoda

„Ringo Duo“

Itin lengvos ausinės, pasižyminčios legendiniu 9-ojo dešimtmečio dizainu ir įspūdingu šiuolaikiniu garsu. Galite jas naudoti belaidžiu arba laidiniu būdu, o juodos, geltonos ir oranžinės ausinių kaušelių pagalvėlės dar labiau sustiprina retro nuotaiką.

Peržiūrėti visas naudas

„Ringo Duo“

  • Įspūdingas garsas. Retro išvaizda

  • Klausykitės belaidžiu arba laidiniu būdu

  • Iki 26 valandų atkūrimo laiko

  • Pridedamas USB-C laidas

Iš naujo sukurta 9-ojo dešimtmečio ikona

Iš naujo sukurta 9-ojo dešimtmečio ikona

Išvaizda grąžina į praeitį. Garsas – visiškai šiuolaikiškas. Specialiai suderinti 40 mm garsiakalbiai šioms ant ausų dedamoms ausinėms suteikia šiltą garsą, sodrius žemuosius dažnius ir aiškiai skambantį vokalą. Klausykitės belaidžiu būdu arba prijunkite pridedamą USB-C laidą.

Itin lengvos ir su atsarginėmis retro spalvų ausinių pagalvėlėmis

Itin lengvos ir su atsarginėmis retro spalvų ausinių pagalvėlėmis

„Ringo Duo“ ausinės sveria vos 80 g, o itin lengvą lankelį paprasta sureguliuoti, kad ausinės idealiai priglustų. Pridedami trys juodos, geltonos ir oranžinės spalvų atsarginių ausinių pagalvėlių rinkiniai, todėl galite jas derinti arba tyčia nederinti.

Ilgai veikiantis akumuliatorius ir greitasis įkrovimas

Ilgai veikiantis akumuliatorius ir greitasis įkrovimas

Visiškai įkrovę per USB-C jungtį per 2 valandas, muzikos galėsite klausytis iki 26 valandų. Jei energijos reikia greitai, vos 15 minučių įkrovę šias ant ausų dedamas ausines galėsite klausytis dar 6 valandas.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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