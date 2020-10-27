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TAMS60B/00
„Roller“
Legenda atgimsta. „Roller“ savo nepakartojamam 80-ųjų stiliui suteikia tikrą stereo garsą ir sklandų ryšį. Jis drąsus, galingas ir užtikrina gilius, aiškius žemus dažnius, kurie smogia stipriai ir skamba tvirtai.
Įspūdingas garsas. Retro stilius
120 W maks. (60 W RMS)
Veikia iki 24 val.
IP67 atsparumas dulkėms ir vandeniui
„Roller“ išvaizda gali priminti dainų rinkinių laikotarpį, tačiau jis buvo iš esmės pertvarkytas, kad galėtų išgauti iki 120 W (60 W RMS) galios ir užtikrinti gilesnius nei bet kada anksčiau žemus dažnius. Jei esate lauke, galite įjungti „Moving Sound“ funkciją, kad žemi dažniai išliktų galingi, o garsas – aiškus atvirame ore.
Du 3,5 colių garsiakalbiai, specialūs aukštų dažnių garsiakalbiai ir aktyvus kryžminis filtras veikia kartu, kad tiksliai atskirtų aukštus ir žemus dažnius. Dvigubi pasyvūs radiatoriai pagilina žemus dažnius. Rezultatas? Tikras stereo garsas su galingu gilumu ir ryškiais, švariais elementais.
„Bluetooth® 6.0“ leidžia transliuoti be erzinančių garso trikdžių, o „Roller“ galima prijungti prie dviejų įrenginių vienu metu. Taip pat galite prijungti išorinį įrenginį prie USB-C prievado ir klausytis muzikos šiuo būdu.
Atsiliepimai
„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ registruotieji prekių ženklai. „Auracast™“ žodinis ženklas ir logotipai – „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklai.
IP67 įvertinimas reiškia, kad garsiakalbis yra atsparus dulkėms ir gali būti panardintas iki 30 minučių iki 1 m gylyje.