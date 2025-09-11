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TAQ2000WT/00
Tikrai belaidės ausų neuždengiančios ausinės
Su tvirtinimu ant ausies
Veikia iki 28 val.
„Bluetooth“ daugiataškis ryšys
Šios ausų neuždengiančios ausinės lengvai, bet tvirtai prisitvirtina prie išorinės ausies, o lanksti jungtis leidžia reguliuoti sukibimą, užtikrinant maksimalų komfortą. Tikslūs garsiakalbiai su oro laidumo technologija nukreipia garsą į ausies kanalą jo neužgoždami, todėl girdėsite ir tai, kas vyksta aplinkui.
Visiškai įkrautos ausinės veikia iki 7 valandų ir papildomai 21 valandą kraunant iš dėklo. Jei norite greito įkrovimo, įdėkite ausines į dėklą 15 minučių ir jos veiks papildomą valandą. Visiškai įkrauti ausines užtruks 2 valandas, o mono režimu galite naudoti vieną ausinę, kol kita kraunasi.
Pažangus „Bluetooth“ ryšys suteikia stabilesnį ryšį, kad galėtumėte sklandžiai transliuoti ir tuo pačiu metu prijungti iki dviejų „Bluetooth“ prietaisų. Mėgaukitės grojaraščiu arba be pertraukų klausykitės mėgstamos tinklalaidės be erzinančių garso pokyčių.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
HJanet
11/09/2025
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Malá, ale šikovná
Sluchátka jsem si vybrala proto, že to nejsou pecky do uší. Vyhovuje mi design - sedí dobře. Zvuk je za mě v pohodě (používám na podcasty a telefonování). Při při telefonování si občas druhá strana stěžuje, že zvuk je kovový a trhá se.
Argumentai už
Váha, konstrukce okolo uší
Argumentai prieš
Občas druhá strana špatně slyší hovor.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka