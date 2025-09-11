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Visos serijos

  • Su tvirtinimu ant ausies. Neuždengia ausų.
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  • Su tvirtinimu ant ausies. Neuždengia ausų.
  • Su tvirtinimu ant ausies. Neuždengia ausų.
  • Su tvirtinimu ant ausies. Neuždengia ausų.
  • Su tvirtinimu ant ausies. Neuždengia ausų.
  • Su tvirtinimu ant ausies. Neuždengia ausų.
  • Su tvirtinimu ant ausies. Neuždengia ausų.
  • Su tvirtinimu ant ausies. Neuždengia ausų.
  • Su tvirtinimu ant ausies. Neuždengia ausų.
  • Su tvirtinimu ant ausies. Neuždengia ausų.
  • Su tvirtinimu ant ausies. Neuždengia ausų.
  • Su tvirtinimu ant ausies. Neuždengia ausų.
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  • Su tvirtinimu ant ausies. Neuždengia ausų.
  • Su tvirtinimu ant ausies. Neuždengia ausų.
  • Su tvirtinimu ant ausies. Neuždengia ausų.
  • Su tvirtinimu ant ausies. Neuždengia ausų.
  • Su tvirtinimu ant ausies. Neuždengia ausų.
  • Su tvirtinimu ant ausies. Neuždengia ausų.
  • Su tvirtinimu ant ausies. Neuždengia ausų.
  • Su tvirtinimu ant ausies. Neuždengia ausų.
  • Su tvirtinimu ant ausies. Neuždengia ausų.
  • Su tvirtinimu ant ausies. Neuždengia ausų.

2000 seriesAusų neuždengiančios tikrai belaidės ausinės

TAQ2000WT/00

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Su tvirtinimu ant ausies. Neuždengia ausų.
Mėgaukitės švariu garsu ir patogumu visą dieną su tikrai belaidėmis ausų neuždengiančiomis ausinėmis, kurios tvirtinasi prie išorinės ausies. Kiekviena ausinė lengvai, bet tvirtai užsegama, o ausų neuždengiantis dizainas leidžia girdėti ir aplinką ir tai, ko klausotės.
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Su tvirtinimu ant ausies. Neuždengia ausų.

  • Tikrai belaidės ausų neuždengiančios ausinės

  • Su tvirtinimu ant ausies

  • Veikia iki 28 val.

  • „Bluetooth“ daugiataškis ryšys

Ant ausies tvirtinamos ir ausų neuždengiančios ausinės. Patogios visą dieną

Ant ausies tvirtinamos ir ausų neuždengiančios ausinės. Patogios visą dieną

Šios ausų neuždengiančios ausinės lengvai, bet tvirtai prisitvirtina prie išorinės ausies, o lanksti jungtis leidžia reguliuoti sukibimą, užtikrinant maksimalų komfortą. Tikslūs garsiakalbiai su oro laidumo technologija nukreipia garsą į ausies kanalą jo neužgoždami, todėl girdėsite ir tai, kas vyksta aplinkui.

Veikia iki 28 val. Plonas įkrovimo dėklas

Veikia iki 28 val. Plonas įkrovimo dėklas

Visiškai įkrautos ausinės veikia iki 7 valandų ir papildomai 21 valandą kraunant iš dėklo. Jei norite greito įkrovimo, įdėkite ausines į dėklą 15 minučių ir jos veiks papildomą valandą. Visiškai įkrauti ausines užtruks 2 valandas, o mono režimu galite naudoti vieną ausinę, kol kita kraunasi.

Stabilus „Bluetooth“ kelių taškų ryšys

Stabilus „Bluetooth“ kelių taškų ryšys

Pažangus „Bluetooth“ ryšys suteikia stabilesnį ryšį, kad galėtumėte sklandžiai transliuoti ir tuo pačiu metu prijungti iki dviejų „Bluetooth“ prietaisų. Mėgaukitės grojaraščiu arba be pertraukų klausykitės mėgstamos tinklalaidės be erzinančių garso pokyčių.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

11/09/2025

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Malá, ale šikovná

Sluchátka jsem si vybrala proto, že to nejsou pecky do uší. Vyhovuje mi design - sedí dobře. Zvuk je za mě v pohodě (používám na podcasty a telefonování). Při při telefonování si občas druhá strana stěžuje, že zvuk je kovový a trhá se.

Argumentai už

Váha, konstrukce okolo uší

Argumentai prieš

Občas druhá strana špatně slyší hovor.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka

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