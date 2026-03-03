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Nutraukta gamyba
TAR1506/00
FM / MW
Analoginis derinimas
Yra maitinimo elementai
Šį itin nešioją analoginį FM / MW radiją lengva suderinti kelyje. Tiesiog pasukite šone sumontuotą derinimo ratuką, kad indikatorius slinktų skale. Dideliame tradicinio stiliaus derinimo lange lengvai matysite surastą norimą dažnį.
šį mažą radiją lengva valdyti viena ranka. Garsumą ir įjungimą / išjungimą galima valdyti patogiai sumontuotu ratuku. Yra ausinių prievadas, skirtas privačiam klausymui, ir šoninis jungiklis, skirtas FM ar MW signalams pasirinkti.
Įsidėkite šį radiją į kišenę ir klausykitės naujienų, kad ir kur eitumėte. Arba žaidimo, kurio tiesiog negalite praleisti. Arba mėgstamos pokalbių laidos. 2 AAA tipo baterijos suteikia energijos garsui, o naudojant teleskopinę anteną visada bus priimamas geriausias signalas.
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