GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Kišeninė klasika
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kišeninė klasika
  • Kišeninė klasika
  • Kišeninė klasika
  • Kišeninė klasika
  • Kišeninė klasika
  • Kišeninė klasika
  • Kišeninė klasika
  • Kišeninė klasika
  • Kišeninė klasika
  • Kišeninė klasika
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kišeninė klasika
  • Kišeninė klasika
  • Kišeninė klasika
  • Kišeninė klasika
  • Kišeninė klasika
  • Kišeninė klasika
  • Kišeninė klasika
  • Kišeninė klasika
  • Kišeninė klasika

Nutraukta gamyba

Nešiojamasis radijas

TAR1506/00

Kišeninė klasika
Neškitės į lauką šį ypač nešiojamą FM / MW analoginį radiją. Lengvas derinimas ir aiškus garsas, kad visada klausytumėtės naujausių mėgstamų laidų. Nesvarbu, ar dirbate kieme, ar keliaujate pėsčiomis.
Peržiūrėti visas naudas

Kišeninė klasika

  • FM / MW

  • Analoginis derinimas

  • Yra maitinimo elementai

Klasikinis dizainas. Paprasta derinti

Šį itin nešioją analoginį FM / MW radiją lengva suderinti kelyje. Tiesiog pasukite šone sumontuotą derinimo ratuką, kad indikatorius slinktų skale. Dideliame tradicinio stiliaus derinimo lange lengvai matysite surastą norimą dažnį.

Paprasti valdikliai. Garsumo valdymo ir įjungimo / išjungimo ratukas

šį mažą radiją lengva valdyti viena ranka. Garsumą ir įjungimą / išjungimą galima valdyti patogiai sumontuotu ratuku. Yra ausinių prievadas, skirtas privačiam klausymui, ir šoninis jungiklis, skirtas FM ar MW signalams pasirinkti.

Itin nešiojamas. Tobulai tinka naudoti namuose ir išvykus

Įsidėkite šį radiją į kišenę ir klausykitės naujienų, kad ir kur eitumėte. Arba žaidimo, kurio tiesiog negalite praleisti. Arba mėgstamos pokalbių laidos. 2 AAA tipo baterijos suteikia energijos garsui, o naudojant teleskopinę anteną visada bus priimamas geriausias signalas.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.