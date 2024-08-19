Paieškos terminai

Laikrodis-radijas
    Laikrodis-radijas

    TAR3305/12

    Pabuskite ir naudokite

    Su šiuo FM skaitmeninio laikrodžio radiju viskas paprasta. Daugybė iš anksto nustatytų radijo stočių paprasta rasti, o žadintuvą galite nustatyti taip, kad pažadintų švelniai didindamas radijo garsumą. Norite dar pamiegoti? Tiesiog pasiekite ir paspauskite snaudimo mygtuką.

    Laikrodis-radijas

    Pabuskite ir naudokite

    • FM, skaitmeninis derinimas
    • Dvigubas signalas

    FM skaitmeninis radijas

    FM derintuvas priima aiškų signalą ir galite nustatyti iki 10 mėgstamų stočių išankstinių nustatymų. Ekrane aiškiai matomas laikas.

    Išsijungimo laikmatis. Užmikite klausydamiesi radijo

    Užmikite ramiu miegu fone skambant mėgstamai radijo stočiai. Galite nustatyti laikrodžio išsijungimo laikmatį, kad radijas veiktų iki 2 valandų. Pasibaigus nustatytam laikui, radijas išsijungia.

    Dvigubas signalas. Vienas laikrodis – du žadintuvo skambučiai

    Naudodami dvigubo signalo funkciją, galite nustatyti du skirtingus žadintuvus, o švelnaus žadinimo funkcija įjungs palaipsniui garsėjantį radiją, kad ramiai pradėtumėte dieną.

    Atsarginė baterija, jei dingtų elektra

    Šiame laikrodyje su žadintuvu yra atsarginė baterija. Dingus elektrai nereikės iš naujo nustatyti laikrodžio ir bus išsaugoti žadintuvo nustatymai.

    Techninės savybės

    • Garsas

      Išvesties galia (RMS)
      200 mW
      Garso sistema
      Mono

    • Garsiakalbiai

      Viso diapazono garsiakalbio skersmuo
      2 col.
      Viso diapazono garsiakalbių skaičius
      1

    • Prijungimo galimybė

      „Bluetooth“
      Ne
      Garso įvestis
      Ne

    • Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

      Antena
      FM antena
      Imtuvo diapazonas
      FM
      Iš anksto nustatytų stočių skaičius
      10
      RDS
      Ne
      FM dažnių diapazonas
      87,5–108  MHz

    • Maitinimas

      Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu
      <1 W
      Maitinimo tipas
      DC įvestis
      Pagalbinė baterija
      AAA x 2 (nepridedama)
      AC maitinimo įvestis
      100–240 V, 50 / 60 Hz
      Eksploatavimo energijos sąnaudos
      <3 W

    • Pakuotės matmenys

      Aukštis
      17  cm
      Pakuotės tipas
      Dėžė
      Išdėstymo tipas
      Gulsčias
      Plotis
      13.6  cm
      Gylis
      6  cm
      Pridedamų gaminių skaičius
      1
      Bendras svoris
      0.349  kg
      Grynasis svoris
      0.204  kg
      Pakuotės svoris
      0.145  kg

    • Gaminio matmenys

      Aukštis
      5.4  cm
      Plotis
      13.1  cm
      Gylis
      13.1  cm
      Svoris
      0.203  kg

    • Priedai

      Pridedami priedai
      • Garantijos lapas
      • Trumpa instrukcija
      • AC maitinimo adapteris

    • Žadintuvas

      Žadintuvo šaltinis
      • FM radijas
      • Zirzeklis
      Žadintuvų skaičius
      2
      Išsijungimo laikmatis
      15 / 30 / 60 / 90 / 120 min.
      Snaudimo funkcija (žadintuvo kartojimas)
      Taip, 9 min.

    • Laikrodis

      Ekranas
      LED
      Tipas
      Skaitmeninis

    Kas yra dėžutėje?

    Kiti dėžėje esantys elementai

    • Garantijos lapas
    • Trumpa instrukcija
