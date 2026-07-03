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  • Šviečia ir stebina galingu garsu
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  • Šviečia ir stebina galingu garsu
  • Šviečia ir stebina galingu garsu
  • Šviečia ir stebina galingu garsu
  • Šviečia ir stebina galingu garsu
  • Šviečia ir stebina galingu garsu
  • Šviečia ir stebina galingu garsu
  • Šviečia ir stebina galingu garsu
  • Šviečia ir stebina galingu garsu
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  • Šviečia ir stebina galingu garsu
  • Šviečia ir stebina galingu garsu
  • Šviečia ir stebina galingu garsu
  • Šviečia ir stebina galingu garsu
  • Šviečia ir stebina galingu garsu
  • Šviečia ir stebina galingu garsu
  • Šviečia ir stebina galingu garsu

Belaidė kolonėlė

TAS2000B/00

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda

Šviečia ir stebina galingu garsu

Leiskitės į nuotykius su purslams atsparia kompaktiška kolonėle, kuri vienu įkrovimu leidžia mėgautis muzika iki 20 valandų. Nuotaiką kuria stilingos LED lemputės, „Bass+“ užtikrina sodrius žemuosius dažnius esant bet kokiam garsumui, o norėdami dar galingesnio garso galite prijungti kitas kolonėles.

Peržiūrėti visas naudas

Šviečia ir stebina galingu garsu

  • LED šviesų šou

  • Bass+ ir Auracast™

  • 20 valandų atkūrimo laikas

  • Riešo dirželis ir atsparumas purslams

Galingas garsas su stebėtinai giliu bosu bet kokiu garsumu

Galingas garsas su stebėtinai giliu bosu bet kokiu garsumu

Šis kompaktiškas nešiojamas garsiakalbis, nepaisant savo dydžio, yra galingas ir užtikrina 20 W maks. (10 W RMS) sodrų garsą. Dvigubi pasyvieji spinduoliai ir mūsų išskirtinė „Bass+“ technologija užtikrina gilų ir sodrų bosą net ir klausantis mažesniu garsumu. Jame taip pat yra įmontuotas mikrofonas, todėl, jei gaunate skambutį, galite jį priimti naudodami laisvų rankų funkciją.

Ilgas grojimo laikas, lengvai nešiojamas ir nebijantis lietaus

Ilgas grojimo laikas, lengvai nešiojamas ir nebijantis lietaus

Vienu įkrovimu galite klausytis muzikos iki 20 valandų, todėl galėsite mėgautis muzika visą dieną ir naktį. Patogus riešo dirželis leidžia lengvai nešiotis šį garsiakalbį, o IPX5 apsauga nuo purslų apsaugo nuo lietaus lašų ir skysčių. 30 minučių įkrovimas suteikia 5 valandas grojimo laiko, o visiškai įkrauti garsiakalbį užtrunka apie 2,5 valandos.

„Bluetooth®“ transliavimas, kelių vietų ryšys, atkūrimas per USB

„Bluetooth®“ transliavimas, kelių vietų ryšys, atkūrimas per USB

Grojaraščiai paruošti? „Bluetooth® 5.4“ užtikrina stabilų ryšį ir sklandų transliavimą. Kelių vietų ryšys leidžia vienu metu prijungti du „Bluetooth®“ įrenginius, o prie garsiakalbio USB-A prievado galima prijungti nešiojamą muzikos grotuvą arba USB atmintinę.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

03/07/2026

România

România

Super mulțumit,se vede ca este o boxa de calitate. Philips un brand ce se respectă.

Argumentai už

Este o boxă cu o construcție de calitate,o baterie foarte bună,finisaje frumoase,rezista la apă.Un produs premium.

Argumentai prieš

Nu vad ce dezavantaje ar fi!!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS2000B Boxă wireless

Date of Use 2026-07-03

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS2000B Boxă wireless

Date of Use 2026-07-03

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. „Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“ „Auracast™“ žodinis ženklas ir logotipai yra prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“

  2. IPX5 klasė reiškia, kad kolonėlė yra apsaugota nuo vandens čiurkšlių.