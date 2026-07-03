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Šviečia ir stebina galingu garsu
Leiskitės į nuotykius su purslams atsparia kompaktiška kolonėle, kuri vienu įkrovimu leidžia mėgautis muzika iki 20 valandų. Nuotaiką kuria stilingos LED lemputės, „Bass+“ užtikrina sodrius žemuosius dažnius esant bet kokiam garsumui, o norėdami dar galingesnio garso galite prijungti kitas kolonėles.
LED šviesų šou
Bass+ ir Auracast™
20 valandų atkūrimo laikas
Riešo dirželis ir atsparumas purslams
Šis kompaktiškas nešiojamas garsiakalbis, nepaisant savo dydžio, yra galingas ir užtikrina 20 W maks. (10 W RMS) sodrų garsą. Dvigubi pasyvieji spinduoliai ir mūsų išskirtinė „Bass+“ technologija užtikrina gilų ir sodrų bosą net ir klausantis mažesniu garsumu. Jame taip pat yra įmontuotas mikrofonas, todėl, jei gaunate skambutį, galite jį priimti naudodami laisvų rankų funkciją.
Vienu įkrovimu galite klausytis muzikos iki 20 valandų, todėl galėsite mėgautis muzika visą dieną ir naktį. Patogus riešo dirželis leidžia lengvai nešiotis šį garsiakalbį, o IPX5 apsauga nuo purslų apsaugo nuo lietaus lašų ir skysčių. 30 minučių įkrovimas suteikia 5 valandas grojimo laiko, o visiškai įkrauti garsiakalbį užtrunka apie 2,5 valandos.
Grojaraščiai paruošti? „Bluetooth® 5.4“ užtikrina stabilų ryšį ir sklandų transliavimą. Kelių vietų ryšys leidžia vienu metu prijungti du „Bluetooth®“ įrenginius, o prie garsiakalbio USB-A prievado galima prijungti nešiojamą muzikos grotuvą arba USB atmintinę.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Gică89
03/07/2026
România
Super mulțumit,se vede ca este o boxa de calitate. Philips un brand ce se respectă.
Argumentai už
Este o boxă cu o construcție de calitate,o baterie foarte bună,finisaje frumoase,rezista la apă.Un produs premium.
Argumentai prieš
Nu vad ce dezavantaje ar fi!!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS2000B Boxă wireless
Date of Use 2026-07-03
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS2000B Boxă wireless
Date of Use 2026-07-03
„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“ „Auracast™“ žodinis ženklas ir logotipai yra prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“
IPX5 klasė reiškia, kad kolonėlė yra apsaugota nuo vandens čiurkšlių.