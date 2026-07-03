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LED šviesos šou
„Bass+“ ir „Auracast™“
Veikia 20 valandų
Riešo dirželis ir atsparus purslams
Šis kompaktiškas nešiojamas garsiakalbis, nepaisant savo dydžio, yra galingas ir užtikrina 20 W maks. (10 W RMS) sodrų garsą. Dvigubi pasyvieji spinduoliai ir mūsų išskirtinė „Bass+“ technologija užtikrina gilų ir sodrų bosą net ir klausantis mažesniu garsumu. Jame taip pat yra įmontuotas mikrofonas, todėl, jei gaunate skambutį, galite jį priimti naudodami laisvų rankų funkciją.
Vienu įkrovimu galite klausytis muzikos iki 20 valandų, todėl galėsite mėgautis muzika visą dieną ir naktį. Patogus riešo dirželis leidžia lengvai nešiotis šį garsiakalbį, o IPX5 apsauga nuo purslų apsaugo nuo lietaus lašų ir skysčių. 30 minučių įkrovimas suteikia 5 valandas grojimo laiko, o visiškai įkrauti garsiakalbį užtrunka apie 2,5 valandos.
Grojaraščiai paruošti? „Bluetooth® 5.4“ užtikrina stabilų ryšį ir sklandų transliavimą. Kelių vietų ryšys leidžia vienu metu prijungti du „Bluetooth®“ įrenginius, o prie garsiakalbio USB-A prievado galima prijungti nešiojamą muzikos grotuvą arba USB atmintinę.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Gică89
03/07/2026
România
Super mulțumit,se vede ca este o boxa de calitate. Philips un brand ce se respectă.
Argumentai už
Este o boxă cu o construcție de calitate,o baterie foarte bună,finisaje frumoase,rezista la apă.Un produs premium.
Argumentai prieš
Nu vad ce dezavantaje ar fi!!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS2000B Boxă wireless
Date of Use 2026-07-03
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAS2000B Boxă wireless
Date of Use 2026-07-03
„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ registruotieji prekių ženklai. „Auracast™“ žodinis ženklas ir logotipai – „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklai.
IPX5 reitingas reiškia, kad garsiakalbis yra apsaugotas nuo vandens srovių.