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Nutraukta gamyba
40 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
Ausis uždengiančios
Atsparios prakaitui / vandeniui
Šios ausinės be perstojo gali veiki iki 20 valandų, todėl klausydamiesi muzikos išvykoje galite būti visiškai ramūs.
Pakilkite į kitą lygį klausydamiesi treniruočių grojaraščio. Puikiai sureguliuoti 40 mm neodimio akustiniai garsiakalbiai sukuria bosinius garsus, kurie motyvuoja. Uždaros nugarėlės konstrukcija puikiai pasyviai izoliuoja triukšmą. Galite pagarsinti dainas neerzindami kitų.
Minkštos, orui pralaidžios ausų pagalvėlės užpildytos aušinimo geliu: kad ir kaip sunkiai treniruotumėtės, ausinės vis tiek vėsins jūsų odą. Pagalvėles taip pat galima nuimti ir lengvai nuvalyti.
4.8
iš 5
26
Atsiliepimai
89%
Rekomenduoja šį gaminį
Mariuszzzz
28/11/2020
Polska
Bardzo dobre słuchawki!
Polecam model słuchawek ze względu na jakość dźwięku, dopasowanie na głowie - naprawdę fajnie leżą oraz motyw z możliwością zdjęcia i umycia gąbek. Słuchawki są lekkie, długo trzymająca bateria i duży zasięg BT - moim zdaniem więcej niż 10m. Warte zakupu !
Argumentai už
Cena, możliwość umycia gąbek, wygoda
Argumentai prieš
Kabel ładowania starego typu USB (typu B)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Argumentai už
jakosc, cena
Argumentai prieš
brak
Ši apžvalga buvo parašyta apie TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe
Ši apžvalga buvo parašyta apie TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe
Domcio8
24/11/2020
Polska
Dobry wybór
Słuchawki bez żadnego problemu łączą się z urządzeniami. Do tego są bardzo wygodne i grają całkiem ok jak za tak niską cenę. Dla mnie strzał w dziesiątkę, zdecydowanie polecam każdemu.
Argumentai už
Dobra cena, dobra jakość.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe
Tikrieji rezultatai gali skirtis