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  • Jauskite vėsą.
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  • Jauskite vėsą.
  • Jauskite vėsą.
  • Jauskite vėsą.
  • Jauskite vėsą.
  • Jauskite vėsą.
  • Jauskite vėsą.
  • Jauskite vėsą.
  • Jauskite vėsą.
  • Jauskite vėsą.
  • Jauskite vėsą.
  • Jauskite vėsą.
  • Jauskite vėsą.
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Nutraukta gamyba

Belaidės ausinės

TASH402LF/00

4.8
| (26) Atsiliepimai | 89% Rekomenduoja šį gaminį
Jauskite vėsą.
Pagerinkite savo geriausią rezultatą su šiomis belaidėmis, prakaitui atspariomis, ant ausų dedamomis sportinėmis ausinėmis. Jos lengvos ir patogios, įkrovus vieną kartą veikia 20 valandų. Vėsinančios ausų gaubtelių pagalvėlės padeda sutelkti dėmesį, net kai karšta.
Peržiūrėti visas naudas

Kad ir kaip būtų karšta.

Jauskite vėsą.

  • 40 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

  • Ausis uždengiančios

  • Atsparios prakaitui / vandeniui

Veikia 20 valandų

Šios ausinės be perstojo gali veiki iki 20 valandų, todėl klausydamiesi muzikos išvykoje galite būti visiškai ramūs.

40 mm neodimio akustiniai garsiakalbiai

Pakilkite į kitą lygį klausydamiesi treniruočių grojaraščio. Puikiai sureguliuoti 40 mm neodimio akustiniai garsiakalbiai sukuria bosinius garsus, kurie motyvuoja. Uždaros nugarėlės konstrukcija puikiai pasyviai izoliuoja triukšmą. Galite pagarsinti dainas neerzindami kitų.

Orui pralaidžios ausų pagalvėlės. Lengvai nuimkite, jei reikia nuvalyti

Minkštos, orui pralaidžios ausų pagalvėlės užpildytos aušinimo geliu: kad ir kaip sunkiai treniruotumėtės, ausinės vis tiek vėsins jūsų odą. Pagalvėles taip pat galima nuimti ir lengvai nuvalyti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.8

iš 5

26

Atsiliepimai

89%

Rekomenduoja šį gaminį

1

28/11/2020

Polska

Polska

Bardzo dobre słuchawki!

Polecam model słuchawek ze względu na jakość dźwięku, dopasowanie na głowie - naprawdę fajnie leżą oraz motyw z możliwością zdjęcia i umycia gąbek. Słuchawki są lekkie, długo trzymająca bateria i duży zasięg BT - moim zdaniem więcej niż 10m. Warte zakupu !

Argumentai už

Cena, możliwość umycia gąbek, wygoda

Argumentai prieš

Kabel ładowania starego typu USB (typu B)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Argumentai už

jakosc, cena

Argumentai prieš

brak

Ši apžvalga buvo parašyta apie TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe

Ši apžvalga buvo parašyta apie TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

Dobry wybór

Słuchawki bez żadnego problemu łączą się z urządzeniami. Do tego są bardzo wygodne i grają całkiem ok jak za tak niską cenę. Dla mnie strzał w dziesiątkę, zdecydowanie polecam każdemu.

Argumentai už

Dobra cena, dobra jakość.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe

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