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TAT1300BK/00
Mažos ausinės. Puiki vertė
Natūralus garsas. Dinam. žem. dažniai
Kišeninis įkrovimo dėklas
Patogūs „SecureFit“ antgaliai
Tekstūruoti „SecureFit“ antgaliai lengviau ir patogiau priglunda bei gerai izoliuoja, todėl garsas tampa dar geresnis. Tokios funkcijos kaip „Dynamic Bass“ leidžia mėgautis visa mėgstamų kūrinių galia net ir klausantis tyliai.
Suderinamumas su naujausiais „Bluetooth® 6.0“ įrenginiais leidžia transliuoti be erzinančių garso pertrūkių, be to, vienu metu galima prisijungti prie dviejų įrenginių. Taip pat palaikoma „Microsoft Swift Pair“.
Mažas įkrovimo dėklas lengvai telpa į kišenę, taip pat galite pritvirtinti dirželį prie jam skirtos angos ir pasikabinti dėklą ant krepšio ar diržo kilpos. „Mono“ režimas reiškia, kad galite naudoti vieną ausinę, kol kita įkraunama.
Atsiliepimai
Pakuotėje nepridedamas dirželis.