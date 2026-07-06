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Iš tikrųjų belaidės ausinės

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Iš tikrųjų belaidės ausinės

TAT2100LB/00

Iš tikrųjų belaidės ausinės

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Rožinė
Rožinė
Šviesiai mėlyna
Šviesiai mėlyna

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Skirta su „iOS“ ir „Android“ veikiantiems prietaisams

„Philips“ ausinių programėlė

Su „Philips“ ausinių programėle galite visapusiškai panaudoti ausinių potencialą. Galite pasiekti visas funkcijas, kurias naudodami girdėsite geriausią iš mobiliojo prietaiso sklindantį garsą.

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„Philips“ ausinių programėlė

Vadovai ir dokumentacija

Lokalizuotas komercinis informacinis lapelis

  • PDF fail., 405.9 kB
  • 6 July 2026

Naudotojo vadovas

  • PDF fail., 2.7 MB
  • 18 March 2026

Garantija ir techninė priežiūra

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Garantija

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