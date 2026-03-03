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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
TAT2100WT/00
Gali būti
Maži ausų antgaliai. Patogus dizainas
Natūralus garsas. Dinam. žem. dažniai
4 mikrofonų technologija
Kišeninis įkrovimo dėklas
Jaučiate, kad muzikai kažko trūksta? Mūsų papildomoje programėlėje veikia EQ – intuityvus ekvalaizeris, leidžiantis reguliuoti garsą ir pirštais keisti įvairias EQ nuostatas. Programėle taip pat galite įjungti „Dynamic Bass“, valdyti prijungtus įrenginius, atnaujinti programinę aparatinę įrangą ir kt.
Savo gaminiams naudojame po vartojimo perdirbtą plastiką, o pakuotės gaminamos iš FSC sertifikuoto perdirbto kartono; įdėklai spausdinami ant perdirbto popieriaus.
Nekreipkite dėmesio į orą. IPX4 vertinimas reiškia, kad šios ausinės yra atsparios purslams, todėl joms nebaisus nedidelis lietus! Dėvite jas ypač karštą dieną? Joms nekenkia ir šiek tiek prakaito.
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