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2000 seriesTikros belaidės ausinės

TAT2149BK/00

1.5

| (2) Atsiliepimai

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda

Mažas ir galingas

Šias nedideles, itin patogaus dizaino ir dailias tikrai belaides ausines malonu naudoti visą dieną! Jos mažos, bet galingos ir pasižymi puikiu garsu bei sodriais žemaisiais dažniais klausantis tyliai. Kažkur keliaujate? Dėklą galite pritvirtinti prie raktų žiedo.

Peržiūrėti visas naudas

Mažas ir galingas

  • Mažos visiškai belaidės ausinės

  • Prie raktų kabinamas įkrovimo dėklas

  • Natūralus garsas. Dinam. žem. dažniai

  • Aiškūs skambučiai

Itin mažos ausinės. Itin patogiai įsideda

Itin mažos ausinės. Itin patogiai įsideda

Mūsų mažiausios visiškai belaidės ausinės pasižymi kompaktišku korpusu, kuris patogiai įsideda ir nekelia diskomforto net dėvint visą dieną. Ausinės laikosi ausies kaušelyje, dėl to ausinės nereikia grūsti giliai į ausies landą: jei ausinės laikosi netvirtai, galima išsirinkti vieną iš trijų skirtingų dydžių silikoninių antgalių (pridedami).

Puikus garsas net klausantis tyliai su „Dynamic Bass“

Puikus garsas net klausantis tyliai su „Dynamic Bass“

Šios visiškai belaidės ausinės atrodo mažos, bet pasižymi galingu garsu, sklindančiu iš 10 mm garsiakalbių. Palietus kairiąją ausinę arba „Philips“ ausinių programėlėje galima įjungti funkciją „Dynamic Bass“, kuri leis mėgautis mėgstama boso partija net klausantis tyliai.

Aiškūs skambučiai. Pašnekovai išgirs, ką sakote

Aiškūs skambučiai. Pašnekovai išgirs, ką sakote

Pokalbiuose jūsų balsas girdėsis aiškiai ir garsiai. Atskiras mikrofonas perduoda jūsų balsą, o triukšmo mažinimo algoritmas nutildo dalį foninio aplinkos triukšmo.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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1.5

iš 5

2

Atsiliepimai

5
4
3

18/10/2025

Polska

Polska

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Argumentai prieš

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Naudojimo data 2025-09-18

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Naudojimo data 2025-09-18

09/05/2026

България

България

Не съм доволна!

Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!

Argumentai prieš

Не се прикрепя към ухото.

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Naudojimo data 2026-05-09

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Naudojimo data 2026-05-09

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