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TAT2149BK/00
Mažas ir galingas
Šias nedideles, itin patogaus dizaino ir dailias tikrai belaides ausines malonu naudoti visą dieną! Jos mažos, bet galingos ir pasižymi puikiu garsu bei sodriais žemaisiais dažniais klausantis tyliai. Kažkur keliaujate? Dėklą galite pritvirtinti prie raktų žiedo.
Mažos visiškai belaidės ausinės
Prie raktų kabinamas įkrovimo dėklas
Natūralus garsas. Dinam. žem. dažniai
Aiškūs skambučiai
Mūsų mažiausios visiškai belaidės ausinės pasižymi kompaktišku korpusu, kuris patogiai įsideda ir nekelia diskomforto net dėvint visą dieną. Ausinės laikosi ausies kaušelyje, dėl to ausinės nereikia grūsti giliai į ausies landą: jei ausinės laikosi netvirtai, galima išsirinkti vieną iš trijų skirtingų dydžių silikoninių antgalių (pridedami).
Šios visiškai belaidės ausinės atrodo mažos, bet pasižymi galingu garsu, sklindančiu iš 10 mm garsiakalbių. Palietus kairiąją ausinę arba „Philips“ ausinių programėlėje galima įjungti funkciją „Dynamic Bass“, kuri leis mėgautis mėgstama boso partija net klausantis tyliai.
Pokalbiuose jūsų balsas girdėsis aiškiai ir garsiai. Atskiras mikrofonas perduoda jūsų balsą, o triukšmo mažinimo algoritmas nutildo dalį foninio aplinkos triukšmo.
1.5
iš 5
2
Atsiliepimai
Olek Maslanski
18/10/2025
Polska
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Argumentai prieš
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Naudojimo data 2025-09-18
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Naudojimo data 2025-09-18
09/05/2026
България
Не съм доволна!
Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!
Argumentai prieš
Не се прикрепя към ухото.
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Naudojimo data 2026-05-09
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Naudojimo data 2026-05-09