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Nutraukta gamyba
„Noise Canceling Pro“
Du mikrofonai – aiškūs skambučiai
Belaidis įkrovimo dėklas
IPX5 apsauga nuo vandens
Šios tikrai belaidės ausinės ne tik puikiai atrodo, bet ir padeda sutelkti dėmesį. Pažangaus triukšmo slopinimo funkcija filtruoja nepageidaujamus garsus, o naudojant aplinkos garsų režimą girdimas supantis pasaulis. Įjunkite balso sustiprinimo režimą „Philips“ ausinių programoje, kad galėtumėte bendrauti su šalia esančiu žmogumi nenusiimdami ausinių.
Keliaujant. Traukinyje. Parke ar sporto salėje. Kad ir kur klausytumėtės puikiai suderintų 10 mm garsiakalbių, kiekvienas garso takelis, grojaraštis ir kitas turinys skamba puikiai. Jei išsiimsite ausinę, muzika sustos. Įsidėkite ausinę atgal ir muzika vėl gros.
Naudojant du į balso skleidžiamą garsą orientuotus garsiakalbius jus girdės aiškiau ir galite padvigubinti kalbėjimo trukmę naudodami vieną ausinę, kol kita įkraunama. Mikrofonai automatiškai priskiriami naudojamai ausinei. Kai ausinės akumuliatorius bus beveik išsikrovęs, tiesiog sukeisite ausines.
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Tektur
20/11/2024
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Dobra jakość dźwięku w niewygórowanej cenie
Słuchawki oferują bardzo dobrą jakość dźwięku w swoim przedziale cenowym. Są kompaktowe, a czas użytkowania na jednym ładowaniu jest dosyć długi. Sterowanie jest nieco utrudnione, ale do wypraktykowania.
Argumentai už
Dobra jakość dźwięku, mocne basy, długi czas działania na jednym ładowaniu
Argumentai prieš
Dosyć utrudnione sterowanie funkcjonalnościami - trzeba się do tego przyzwyczaić
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT5506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT5506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Vadym NC
08/06/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Philips TAT5506BK класний саунд
В цілому дуже якісна гарнітура. Молодці Philips, постаралися, і все вийшло! Звук з приємними низькими частотами, досить подробний, чистий. Еквалайзером пристрою джерела звуку можна дотягнути на свій смак, навушники відгукуються на такі маніпуляції добре. Працюють швидко, починають давити шуми майже миттєво, шумодав (ANC) класний (тому дорогу з ним не переходьте - це небезпечно). Дуже висока універсальність: і музику приємно послухати (на найвищий гучності майже не падає якість, нічого не рипить), добре відтворює голосовий контент (це доречі важливо - затримка майже не помітна при перегляді відео і голос звучить добре одразу), добре працює як гарнітура. Майже нема, або дуже незначний фоновий шум. А от режим прозорості мені не дуже сподобався, він накидує у вуха всяке сміття, а те що треба чути - чути посередньо. Якість матеріалів відмінна, форма класна, але стокові амбюшури трохи тверді (їх думаю поміняти). З точки зору відкривання-витяганяя-складання користуватись пристроєм приємно, але якщо чесно, мені більше подобаються в цьому відношенні білі навушнички однієї фірми із міста Купертіно, КА. Візуально все дуже красиво, подряпини зі швидкістю світла не збирає. Драйвер великий, відповідно вони великуваті, але не критично, бо конструкція гарно пропрацьована - ергономіка і вигляд їх у вухах досить непоганий. На дотик дуже приємні матеріали, збірка відмінної якості. Гучність не захмарна, але як на мене, запас є, принаймні зі звуком потягу справляється легко. Не бояться вологи. Сіточки на амбюшурах нема, але бажано би їй там бути. Тепер по кодекам. Сюди чомусь за таку ціну не завезли анітрохи atpX, тобто формально вони не hi-res, це як-би мінус, але наприклад у порівнянні з Buds2 pro від AKG я суттєвої різниці в чистоті звуку не помітив (слухав Flac). Використовується кодек AAC. Застосунок. Нажаль він майже бескорисний, щоб ти там не налаштовував, коли він іде у фоновий режим, то всі налаштування злітають. Та і налаштуваннь майже нема. Хотілося би декілька видів режиму шумодаву і прозорості, хотілося би налаштуваннь тачпаду, хотілося би еквалайзер (а не чотири незмінюваних режими), коротше кажучи багато чого хотілося би - але цього нема. І віджету для швидких налаштуваннь на робочий стіл операційної системи - теж нема (хтоб сумнівався). Режим адаптивного шумодаву через затосунк включається повільно. Пристрій у мене новенький, тому по автономності взагалі нема проблем - так, ніби це провідна гарнітура. Трохи про покупку... Знижку 10%, яку дає philips.ua нема де застосувати, офіційні перепродавці про неї не в курсі, через це брав у неофіційного, бо не люблю коли дурять. Ще дуже бісить, що ну от не знайшов я оглядів на youtube, як так можна хлопці)) Якщо зареєструвати пристрій на сайті думаєте подовшать гарантію? - звичайно Ні, ви про що...? А ще є "вишенька на торті" - це назва моделі TAT5506, ні це звичайно краще ніж airpods...але. За-га-лом - штука класна, заслуговує на увагу (і повагу виробнику), виготовлено в Гонконгу, інструкція українькою мовою. На смартіку від samsung прцює добре. Продукцію китайських всім відомих брендів к придбанню не розглядав, але в магазині порівнював з флагманами китайців даний девайс, і по критерію якості звуку більше сподобались Philips. Дуже гарний баланс ціни та якості.
Argumentai už
Якісний звук, драйвери 10 мм, ANC, мікрофони добре працюють, 16 Ом, матеріали виготовлення, дизайн, не випадають з вух, захист від вологи, Гонконг, AAC
Argumentai prieš
Нема atpX кодеку, застосунок для Android дуже слабкий, нема віджету керування, гучність придушена трохи, твердуваті амбюшури, механізм кришки не фіксуєттся у відкритому положенні, режим прозорості простенький, дурять зі знижками
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT5506BK Справжні бездротові навушники
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT5506BK Справжні бездротові навушники
Vladimír01
13/03/2022
Česká republika
Skvělá sluchátka
Chtěl jsem si pořídit sluchátka s aktivním potlačením hluku (ANC) a vybral jsem tato a myslím, že jsem neprohloupil. Hluk opravdu potlačí výborně. Při chůzi kolem frekventované silnice funguji skvěle, hudbu nic neruší. A naopak, když člověk chce slyšet okolí a nechce vyndavat sluchátka z uší, stačí aktivovat propustnost. Super věc. Zvuk mají parádní. Čistý a výrazné basy. A v uších se ani nehnou. Výdrž baterie je dostačující. I se zapnutým ANC vydrží přehrávat hudbu hodně dlouho. Jediné čemu musím dát minus je kvalita provedení nabíjecího pouzdra. Ta by mohla být lepší. Ale aspoň se dá bezdrátově nabíjet. Za mě tyto sluchátka doporučuji každému kdo chce kvalitní zvuk a dobře fungující ANC.
Argumentai už
Kvalitní zvuk, ANC, bezdrátové nabíjení pouzdra, dobrá výdrž baterie, odolnost proti potu a postříkání vodou
Argumentai prieš
Kvalita provedení nabíjecího pouzdra
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT5506BK Pravá bezdrátová sluchátka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT5506BK Pravá bezdrátová sluchátka