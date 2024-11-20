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  • Jūsų gyvenimas, jūsų judesiai, jūsų muzika
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  • Jūsų gyvenimas, jūsų judesiai, jūsų muzika
  • Jūsų gyvenimas, jūsų judesiai, jūsų muzika
  • Jūsų gyvenimas, jūsų judesiai, jūsų muzika
  • Jūsų gyvenimas, jūsų judesiai, jūsų muzika
  • Jūsų gyvenimas, jūsų judesiai, jūsų muzika
  • Jūsų gyvenimas, jūsų judesiai, jūsų muzika
  • Jūsų gyvenimas, jūsų judesiai, jūsų muzika
  • Jūsų gyvenimas, jūsų judesiai, jūsų muzika
  • Jūsų gyvenimas, jūsų judesiai, jūsų muzika
  • Jūsų gyvenimas, jūsų judesiai, jūsų muzika
  • Jūsų gyvenimas, jūsų judesiai, jūsų muzika
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Jūsų gyvenimas, jūsų judesiai, jūsų muzika
  • Jūsų gyvenimas, jūsų judesiai, jūsų muzika
  • Jūsų gyvenimas, jūsų judesiai, jūsų muzika
  • Jūsų gyvenimas, jūsų judesiai, jūsų muzika
  • Jūsų gyvenimas, jūsų judesiai, jūsų muzika
  • Jūsų gyvenimas, jūsų judesiai, jūsų muzika
  • Jūsų gyvenimas, jūsų judesiai, jūsų muzika
  • Jūsų gyvenimas, jūsų judesiai, jūsų muzika
  • Jūsų gyvenimas, jūsų judesiai, jūsų muzika
  • Jūsų gyvenimas, jūsų judesiai, jūsų muzika

Nutraukta gamyba

Tikrai belaidės ausinės

TAT5506BK/00

5
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Jūsų gyvenimas, jūsų judesiai, jūsų muzika
Šios patrauklios iš tikrųjų belaidės ausinės parengtos veikti tiek klausantis muzikos, tiek atsiliepiant į skambučius. „Noise Canceling Pro“ funkcija pašalina foninį triukšmą, todėl jos puikiai tinka klausytis lauke arba važiuojant į darbą. Jos patogios ir gerai laikosi, o metalinė išvaizda atrodo stilingai.
Peržiūrėti visas naudas

Jūsų gyvenimas, jūsų judesiai, jūsų muzika

  • „Noise Canceling Pro“

  • Du mikrofonai – aiškūs skambučiai

  • Belaidis įkrovimo dėklas

  • IPX5 apsauga nuo vandens

Elegantiškas dizainas ir „Noise Canceling Pro“

Elegantiškas dizainas ir „Noise Canceling Pro“

Šios tikrai belaidės ausinės ne tik puikiai atrodo, bet ir padeda sutelkti dėmesį. Pažangaus triukšmo slopinimo funkcija filtruoja nepageidaujamus garsus, o naudojant aplinkos garsų režimą girdimas supantis pasaulis. Įjunkite balso sustiprinimo režimą „Philips“ ausinių programoje, kad galėtumėte bendrauti su šalia esančiu žmogumi nenusiimdami ausinių.

Puikus garsas iš 10 mm neodimio garsiakalbių

Puikus garsas iš 10 mm neodimio garsiakalbių

Keliaujant. Traukinyje. Parke ar sporto salėje. Kad ir kur klausytumėtės puikiai suderintų 10 mm garsiakalbių, kiekvienas garso takelis, grojaraštis ir kitas turinys skamba puikiai. Jei išsiimsite ausinę, muzika sustos. Įsidėkite ausinę atgal ir muzika vėl gros.

Aiškūs skambučiai naudojant tiek vieną, tiek abi ausines

Aiškūs skambučiai naudojant tiek vieną, tiek abi ausines

Naudojant du į balso skleidžiamą garsą orientuotus garsiakalbius jus girdės aiškiau ir galite padvigubinti kalbėjimo trukmę naudodami vieną ausinę, kol kita įkraunama. Mikrofonai automatiškai priskiriami naudojamai ausinei. Kai ausinės akumuliatorius bus beveik išsikrovęs, tiesiog sukeisite ausines.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

20/11/2024

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Dobra jakość dźwięku w niewygórowanej cenie

Słuchawki oferują bardzo dobrą jakość dźwięku w swoim przedziale cenowym. Są kompaktowe, a czas użytkowania na jednym ładowaniu jest dosyć długi. Sterowanie jest nieco utrudnione, ale do wypraktykowania.

Argumentai už

Dobra jakość dźwięku, mocne basy, długi czas działania na jednym ładowaniu

Argumentai prieš

Dosyć utrudnione sterowanie funkcjonalnościami - trzeba się do tego przyzwyczaić

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT5506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT5506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

08/06/2023

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Philips TAT5506BK класний саунд

В цілому дуже якісна гарнітура. Молодці Philips, постаралися, і все вийшло! Звук з приємними низькими частотами, досить подробний, чистий. Еквалайзером пристрою джерела звуку можна дотягнути на свій смак, навушники відгукуються на такі маніпуляції добре. Працюють швидко, починають давити шуми майже миттєво, шумодав (ANC) класний (тому дорогу з ним не переходьте - це небезпечно). Дуже висока універсальність: і музику приємно послухати (на найвищий гучності майже не падає якість, нічого не рипить), добре відтворює голосовий контент (це доречі важливо - затримка майже не помітна при перегляді відео і голос звучить добре одразу), добре працює як гарнітура. Майже нема, або дуже незначний фоновий шум. А от режим прозорості мені не дуже сподобався, він накидує у вуха всяке сміття, а те що треба чути - чути посередньо. Якість матеріалів відмінна, форма класна, але стокові амбюшури трохи тверді (їх думаю поміняти). З точки зору відкривання-витяганяя-складання користуватись пристроєм приємно, але якщо чесно, мені більше подобаються в цьому відношенні білі навушнички однієї фірми із міста Купертіно, КА. Візуально все дуже красиво, подряпини зі швидкістю світла не збирає. Драйвер великий, відповідно вони великуваті, але не критично, бо конструкція гарно пропрацьована - ергономіка і вигляд їх у вухах досить непоганий. На дотик дуже приємні матеріали, збірка відмінної якості. Гучність не захмарна, але як на мене, запас є, принаймні зі звуком потягу справляється легко. Не бояться вологи. Сіточки на амбюшурах нема, але бажано би їй там бути. Тепер по кодекам. Сюди чомусь за таку ціну не завезли анітрохи atpX, тобто формально вони не hi-res, це як-би мінус, але наприклад у порівнянні з Buds2 pro від AKG я суттєвої різниці в чистоті звуку не помітив (слухав Flac). Використовується кодек AAC. Застосунок. Нажаль він майже бескорисний, щоб ти там не налаштовував, коли він іде у фоновий режим, то всі налаштування злітають. Та і налаштуваннь майже нема. Хотілося би декілька видів режиму шумодаву і прозорості, хотілося би налаштуваннь тачпаду, хотілося би еквалайзер (а не чотири незмінюваних режими), коротше кажучи багато чого хотілося би - але цього нема. І віджету для швидких налаштуваннь на робочий стіл операційної системи - теж нема (хтоб сумнівався). Режим адаптивного шумодаву через затосунк включається повільно. Пристрій у мене новенький, тому по автономності взагалі нема проблем - так, ніби це провідна гарнітура. Трохи про покупку... Знижку 10%, яку дає philips.ua нема де застосувати, офіційні перепродавці про неї не в курсі, через це брав у неофіційного, бо не люблю коли дурять. Ще дуже бісить, що ну от не знайшов я оглядів на youtube, як так можна хлопці)) Якщо зареєструвати пристрій на сайті думаєте подовшать гарантію? - звичайно Ні, ви про що...? А ще є "вишенька на торті" - це назва моделі TAT5506, ні це звичайно краще ніж airpods...але. За-га-лом - штука класна, заслуговує на увагу (і повагу виробнику), виготовлено в Гонконгу, інструкція українькою мовою. На смартіку від samsung прцює добре. Продукцію китайських всім відомих брендів к придбанню не розглядав, але в магазині порівнював з флагманами китайців даний девайс, і по критерію якості звуку більше сподобались Philips. Дуже гарний баланс ціни та якості.

Argumentai už

Якісний звук, драйвери 10 мм, ANC, мікрофони добре працюють, 16 Ом, матеріали виготовлення, дизайн, не випадають з вух, захист від вологи, Гонконг, AAC

Argumentai prieš

Нема atpX кодеку, застосунок для Android дуже слабкий, нема віджету керування, гучність придушена трохи, твердуваті амбюшури, механізм кришки не фіксуєттся у відкритому положенні, режим прозорості простенький, дурять зі знижками

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT5506BK Справжні бездротові навушники

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT5506BK Справжні бездротові навушники

13/03/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělá sluchátka

Chtěl jsem si pořídit sluchátka s aktivním potlačením hluku (ANC) a vybral jsem tato a myslím, že jsem neprohloupil. Hluk opravdu potlačí výborně. Při chůzi kolem frekventované silnice funguji skvěle, hudbu nic neruší. A naopak, když člověk chce slyšet okolí a nechce vyndavat sluchátka z uší, stačí aktivovat propustnost. Super věc. Zvuk mají parádní. Čistý a výrazné basy. A v uších se ani nehnou. Výdrž baterie je dostačující. I se zapnutým ANC vydrží přehrávat hudbu hodně dlouho. Jediné čemu musím dát minus je kvalita provedení nabíjecího pouzdra. Ta by mohla být lepší. Ale aspoň se dá bezdrátově nabíjet. Za mě tyto sluchátka doporučuji každému kdo chce kvalitní zvuk a dobře fungující ANC.

Argumentai už

Kvalitní zvuk, ANC, bezdrátové nabíjení pouzdra, dobrá výdrž baterie, odolnost proti potu a postříkání vodou

Argumentai prieš

Kvalita provedení nabíjecího pouzdra

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT5506BK Pravá bezdrátová sluchátka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT5506BK Pravá bezdrátová sluchátka

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