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Nutraukta gamyba

Ausinės su mikrofonu

TAUH201WT/00

5
| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Tai – jūsų laikas
Sukurkite savo erdvę. Su šiomis ant ausų dedamomis ausinėmis girdėsite aiškų garsą ir trankius bosus. Lankelis toks lengvas, kad jo beveik nejausite. Plokščias laidas nesusipainioja. Ausų gaubteliai minkšti ir gerai priglunda, kai juos užsidedate ir keliaujate.
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Tai – jūsų laikas

  • 32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

  • Ant ausų uždedamos

  • Pralaidžios orui ausų pagalvėlės

  • Kompaktiškai sulankstomos

1,2 m laidas, idealiai tinkantis naudoti lauke

Idealus laido ilgis, kad galėtumėte laisvai dėti garso prietaisą ten, kur norite.

32 mm neodimio akustiniai garsiakalbiai. Aiškus garsas. Trankūs bosiniai garsai.

32 mm neodimio akustiniai garsiakalbiai sukuria aiškų garsą ir trankius bosinius garsus.

Įmontuotas mikrofonas su aido slopinimo funkcija, kad garsas būtų aiškus.

Įmontuotas mikrofonas su aido slopinimo funkcija palaiko aiškų garsą kalbant.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

23/04/2020

Polska

Polska

Philips darbuotojas

super stosunek ceny do jakości

[Employee of philipsglobal] Słuchawki kupiłem z racji, że stare nagle odmówiły posłuszeństwa. Za te pieniądze nie spodziewałem się szału. Zdziwiły mnie na plus, aktualnie służą jako odsłuch podczas nagrywania wokali :)

Argumentai už

cena, brzmienie, wytrzymałość

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem

02/03/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Срахотен продукт!

От много време се доверявам на уредите с марка Philips и за пореден път направих правилният избор със самобръсначката One blade.Лесно и прецизно бръснене и оформяне на брада,Добри резултати при използването му и върху цяло тяло.Лесна подръжка и дълга употреба с едно зареждане!Страхотен продукт който препоръчвам на бъдещите ви клиенти!

Argumentai už

Лек,удобен и прецизен!

Argumentai prieš

Няма

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAUH201BK Слушалки с микрофон

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAUH201BK Слушалки с микрофон

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