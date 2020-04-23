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Nutraukta gamyba
32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
Ant ausų uždedamos
Pralaidžios orui ausų pagalvėlės
Kompaktiškai sulankstomos
Idealus laido ilgis, kad galėtumėte laisvai dėti garso prietaisą ten, kur norite.
32 mm neodimio akustiniai garsiakalbiai sukuria aiškų garsą ir trankius bosinius garsus.
Įmontuotas mikrofonas su aido slopinimo funkcija palaiko aiškų garsą kalbant.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
pawlos
23/04/2020
Polska
Philips darbuotojas
super stosunek ceny do jakości
[Employee of philipsglobal] Słuchawki kupiłem z racji, że stare nagle odmówiły posłuszeństwa. Za te pieniądze nie spodziewałem się szału. Zdziwiły mnie na plus, aktualnie służą jako odsłuch podczas nagrywania wokali :)
Argumentai už
cena, brzmienie, wytrzymałość
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem
God1980
02/03/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Срахотен продукт!
От много време се доверявам на уредите с марка Philips и за пореден път направих правилният избор със самобръсначката One blade.Лесно и прецизно бръснене и оформяне на брада,Добри резултати при използването му и върху цяло тяло.Лесна подръжка и дълга употреба с едно зареждане!Страхотен продукт който препоръчвам на бъдещите ви клиенти!
Argumentai už
Лек,удобен и прецизен!
Argumentai prieš
Няма
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAUH201BK Слушалки с микрофон
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAUH201BK Слушалки с микрофон