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Nutraukta gamyba
32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
Ant ausų uždedamos
Veikia iki 15 val.
Kompaktiškai sulankstomos
Galite naudoti 15 valandų, o 32 mm neodimio akustiniai garsiakalbiai sukuria aiškų garsą ir trankų bosą. Įkrauti iki galo užtrunka nuo dviejų iki trijų valandų
Įkrauti iki galo užtrunka nuo dviejų iki trijų valandų.
32 mm neodimio akustiniai garsiakalbiai sukuria aiškų garsą ir trankius bosinius garsus.
4.3
iš 5
24
Atsiliepimai
83%
Rekomenduoja šį gaminį
frog336
24/11/2020
Polska
Dobry zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Argumentai už
jakość, cena
Argumentai prieš
brak
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
Candy24
28/04/2020
Polska
Tauh202wt
Słuchawki mega wygodne, nie spadają. Dźwiękowo nie mam się do czego przyczepić, dla mnie grają po prostu dobrze. Bass również jest niczego sobie. Na plus również czas pracy słuchawek bez ładowania.
Argumentai už
dźwięk, wygodne
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
koru
26/04/2020
Polska
Jakość
Cena do jakość wychodzi bardzo sprawiedliwe, dźwięk dobry, polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAUH202BK Słuchawki bezprzewodowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAUH202BK Słuchawki bezprzewodowe