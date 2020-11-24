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  • Klausykitės garsų
  • Klausykitės garsų
  • Klausykitės garsų
  • Klausykitės garsų
  • Klausykitės garsų
  • Klausykitės garsų
  • Klausykitės garsų
  • Klausykitės garsų
  • Klausykitės garsų
  • Klausykitės garsų
  • Klausykitės garsų
  • Klausykitės garsų
  • Klausykitės garsų
  • Klausykitės garsų
  • Klausykitės garsų
  • Klausykitės garsų

Nutraukta gamyba

Belaidės ausinės

TAUH202WT/00

4.3
| (24) Atsiliepimai | 83% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Klausykitės garsų
Įspūdingi grojaraščiai. Naujausios tinklalaidės. Šios belaidės ant ausų dedamos ausinės perteikia aiškų garsą ir trankius bosinius garsus. Lankelis toks lengvas, kas jo praktiškai nejausite, o ausų gaubteliai gerai priglus. Klausysitės 11 valandų. Užteks visai dienai. Arba nakčiai.
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Klausykitės garsų

  • 32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

  • Ant ausų uždedamos

  • Veikia iki 15 val.

  • Kompaktiškai sulankstomos

Veikia 15 valandų. Užtenka visai dienai. Arba nakčiai.

Galite naudoti 15 valandų, o 32 mm neodimio akustiniai garsiakalbiai sukuria aiškų garsą ir trankų bosą. Įkrauti iki galo užtrunka nuo dviejų iki trijų valandų

Įkrovimo laikas: 2–3 valandos.

Įkrauti iki galo užtrunka nuo dviejų iki trijų valandų.

32 mm neodimio akustiniai garsiakalbiai. Aiškus garsas. Trankūs bosiniai garsai.

32 mm neodimio akustiniai garsiakalbiai sukuria aiškų garsą ir trankius bosinius garsus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.3

iš 5

24

Atsiliepimai

83%

Rekomenduoja šį gaminį

24/11/2020

Polska

Polska

Dobry zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Argumentai už

jakość, cena

Argumentai prieš

brak

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

28/04/2020

Polska

Polska

Tauh202wt

Słuchawki mega wygodne, nie spadają. Dźwiękowo nie mam się do czego przyczepić, dla mnie grają po prostu dobrze. Bass również jest niczego sobie. Na plus również czas pracy słuchawek bez ładowania.

Argumentai už

dźwięk, wygodne

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

26/04/2020

Polska

Polska

Jakość

Cena do jakość wychodzi bardzo sprawiedliwe, dźwięk dobry, polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAUH202BK Słuchawki bezprzewodowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAUH202BK Słuchawki bezprzewodowe

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