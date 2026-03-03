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TAV9000D/10
Retro dizainas, modernus garsas
240 W maks. (120 W RMS)
2 greičių patefonas
DAB+ / FM, „Bluetooth® 5.4“
Drąsus vidurio amžiaus stilius primena legendinius „Philips“ radijo dizainus iš 1930-ųjų ir 1950-ųjų, o sodrus galingas garsas leidžia jums pasinerti į dabartį. Retro detalės, tokios kaip medinis korpusas ir išgaubtos garsiakalbių grotelės, puikiai dera su moderniais patogumais, tokiais kaip „Bluetooth®“ ir mūsų patogia papildoma programa.
Klausydamiesi transliacijų ar radijo, mėgaukitės sielą suvirpinančiu 240 W maks. (120 W RMS) galingu, šiltu garsu, o klausydamiesi plokštelių – 120 W maks. (60 W RMS) galingumu. Du dideli garsiakalbiai ir du aukštų dažnių garsiakalbiai kartu su žemų dažnių garsiakalbiu ir žemų dažnių refleksiniu prievadu užpildo erdvę skambiais aukštais, išraiškingais viduriniais ir kontroliuojamais bei galingais žemais dažniais.
Ant aliuminio lydinio plokštelės galite groti vinilines plokšteles 33 1/3 arba 45 apsisukimų per minutę greičiu, o dulkių dangtelį galima nuimti, jei norite, kad „Tina“ būtų be jo. Atsvertas aliuminio garso ėmiklis ir antivibracinis mechanizmas užtikrina, kad keičiamas „Audio-Technica“ adatos antgalis tiksliai seka griovelius: esant maksimaliam garsumui, vakarėlis bus linksmas, bet jūsų plokštelės nesusibraižys.
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„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ registruotieji prekių ženklai. „Auracast™“ žodinis ženklas ir logotipai – „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklai.