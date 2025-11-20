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Retro „Bluetooth®“ patefonas

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Retro„Bluetooth®“ patefonas

TAV9000D/10

Retro „Bluetooth®“ patefonas

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Skirta su „iOS“ ir „Android“ veikiantiems prietaisams

„Philips“ pramogų programėlė

Palaiko pasirinktų „Philips Bluetooth“ garsiakalbių, garso juostų, vakarėlių garsiakalbių, mikrosistemų, CD garso sistemų ir nešiojamųjų radijo imtuvų valdymą.

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„Philips“ pramogų programėlė

Vadovai ir dokumentacija

Naudotojo vadovas

  • PDF fail., 15 MB
  • 20 November 2025

ES atitikties deklaracija

  • PDF fail., 545.1 kB
  • 12 September 2025

Garantija ir techninė priežiūra

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Garantija

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