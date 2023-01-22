GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Didelės raiškos garsas patogiai įsitaisius namuose
  • Didelės raiškos garsas patogiai įsitaisius namuose
  • Didelės raiškos garsas patogiai įsitaisius namuose
  • Didelės raiškos garsas patogiai įsitaisius namuose
  • Didelės raiškos garsas patogiai įsitaisius namuose
  • Didelės raiškos garsas patogiai įsitaisius namuose
  • Didelės raiškos garsas patogiai įsitaisius namuose
  • Didelės raiškos garsas patogiai įsitaisius namuose
  • Didelės raiškos garsas patogiai įsitaisius namuose
  • Didelės raiškos garsas patogiai įsitaisius namuose
  • Didelės raiškos garsas patogiai įsitaisius namuose
  • Didelės raiškos garsas patogiai įsitaisius namuose
  • Didelės raiškos garsas patogiai įsitaisius namuose
  • Didelės raiškos garsas patogiai įsitaisius namuose
  • Didelės raiškos garsas patogiai įsitaisius namuose
  • Didelės raiškos garsas patogiai įsitaisius namuose
  • Didelės raiškos garsas patogiai įsitaisius namuose
  • Didelės raiškos garsas patogiai įsitaisius namuose
  • Didelės raiškos garsas patogiai įsitaisius namuose
  • Didelės raiškos garsas patogiai įsitaisius namuose
  • Didelės raiškos garsas patogiai įsitaisius namuose
  • Didelės raiškos garsas patogiai įsitaisius namuose
  • Didelės raiškos garsas patogiai įsitaisius namuose
  • Didelės raiškos garsas patogiai įsitaisius namuose

Nutraukta gamyba

FidelioAusinės

X2HR/00

4.4
| (7) Atsiliepimai
Didelės raiškos garsas patogiai įsitaisius namuose
Su „Fidelio“ X2HR ausinėmis patirsite autentiškų klausymosi pojūčių, galėsite mėgautis išskirtiniu garsu patogiai įsitaisę namuose. Pasinerkite į garso detales ir mėgaukitės patogiai priglundančiomis ausinėmis.
Peržiūrėti visas naudas

Didelės raiškos garsas patogiai įsitaisius namuose

  • Didelės raiškos garsas

  • Ausis uždengiančios

  • Atviros nugarėlės akustinė konstrukcija

  • Pralaidžios orui ausų pagalvėlės

Pridedamas 3,5–6,3 mm adapteris

Galingi 50 mm neodimo garsiakalbiai plataus diapazono tiksliam muzikos atkūrimui

Galingi 50 mm neodimo garsiakalbiai plataus diapazono tiksliam muzikos atkūrimui

Kiekvienas garsiakalbis kruopščiai atrenkamas, suderinamas ir patikrinamas, kad būtų užtikrintas tobulai subalansuotas natūralus garsas. 50 mm garsiakalbiai naudoja galingus neodimio magnetus ir perteikia visą muzikos dinamiką, sodrius žemuosius, aiškius vidutiniuosius ir švarius aukštuosius dažnius.

Atviros nugarėlės akustinė konstrukcija švariam ir tiksliam garso atkūrimui

Atviros nugarėlės akustinė konstrukcija švariam ir tiksliam garso atkūrimui

Dėl akustinės atviros nugarėlės konstrukcijos pašalinamas už garsiakalbio susikaupęs oro slėgis, todėl diafragma gali laisvai judėti. Dėl to pagerėja garso kokybė ir aukštų dažnių išlyginimo savybės.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.4

iš 5

7

Atsiliepimai

4
3
2

22/01/2023

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Słuchawki godne polecenia

Używam słuchawek przede wszystkim do grania w gry,muzyki i do oglądania filmów. Sprawują się bardzo dobrze a wykonanie jest pierwsza klasa.

Argumentai už

-Jakość wykonania, brzmienie, wygląd, długość kabla

Argumentai prieš

-Nie znalazłem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio X2HR Słuchawki

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio X2HR Słuchawki

01/11/2021

Polska

Polska

Bardzo wygodne. Miły, klarowny dźwięk.

Pierwszy raz miałem z nimi kontakt na wystawie w sklepie, zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie pod względem designu, materiałów no i oczywiście dźwięku. Od tamtej pory miałem je gdzieś z tyłu głowy. Szukałem słuchawek do zacisza domowego, dlatego konstrukcja open-back oferująca większą scenę/przestrzenność, ale też co za tym idzie, brak szczelności dźwięku. Dlatego proszę być świadomym, ze uciekający dźwięk może przeszkadzać komuś w otoczeniu, taka specyfika konstrukcji. Gdy nadarzyła się spora przecena na amazon kupiłem bez zastanowienia. Nie mam porównania w kwestii dźwięku do innych słuchawek, dlatego moje wrażenia mogą być mało miarodajne i proszę mieć to na względzie. W moim odczuciu dźwięk jest wystarczająco klarowny, słuchając np. Red Hot Chili Peppers dźwięki nie zlewają się. Mogę wyodrębnić pałeczki, perkusję, gitarę wiodącą i basową. No brzmi to jak złożona muzyka a nie hałas. Przestrzennośc daje o sobie znać podczas oglądania filmów czy grania w gry. Sygnatura dźwięku nie jest analityczna ale nadal rozsądnie neutralna, wykres czestotliwości to bardziej takie łagodne U. Jak to się przekłada dla mnie? Tak, że brzmienie jest przyjemne do codziennego słuchania. Muzyka a w szczególności treble i midy nie męczą ucha nawet po całodniowych odsłuchach. Bas nie jest dla mnie przesadzony, recenzenci używali określenia "punch" i w pełni się z tym zgadzam. Nie jest on mulisty a raczej zaakcentowany, często właśnie takim stonowanym punchem. Może brzmieć to śmiesznie, ale nie wiem jak inaczej to opisać. W konsekwencji, tak samo jak w przypadku trebli i midów, bass również nie męczy ucha. I myślę, że o ile takie opisy dźwięków są raczej subiektywne, tak już temat przewodni "fatygi używania słuchawek" jaki tu prowadzę może być bardziej uniwersalny i wiarygodny. Bo w parze z przyjemnym i nie męczącym dźwiękiem, idzie niesamowicie wygodna i komfortowa konstrukcja słuchawek. Mimo ich dużej wagi, mogę w nich siedzieć cały dzień i nic mnie nie drażni, nie uciska, nie grzeje i nie doskwiera. Gdyby nie waga i kabel to pewnie zapomniałbym, że je noszę. Niska impedancja słuchawek oznacza, że wydobędziesz ich pełny potencjał nawet na smartphonie, bez żadnych amplitunerów. Użytkuję je już blisko 2 lata i nie mam na co narzekać. Przewiduje, że posłużą mi na kolejnych dwadzieścia i bardzo się z nich cieszę. Polecam, sam namówiłem przyjaciela do zakupu i tez jest zadowolony.

Argumentai už

Bardzo wygodne. Solidna konstrukcja. Niemęcząca sygnatura dźwięku. Przyjemne brzmienie. Nienachalny bass.

Argumentai prieš

Dla kogoś moga być zbyt ciężkie, swoje ważą. Dla mnie to nie problem.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio X2HR Słuchawki

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio X2HR Słuchawki

19/10/2021

Polska

Polska

Niesamowite

Są niesamowite. Pięknie wykonane dzwięk szczegółkwy bez podbijania basu. Nie są to słuchawki miłośnika prostej łupanki.

Argumentai už

Wykonanie

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio X2HR Słuchawki

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio X2HR Słuchawki

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.