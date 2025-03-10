900 W ir 99,9 % dulkių surinkimas
„TriActive+“ LED antgalis
HEPA filtras ir 4 „s-Bag“ maišeliai
Integruotas šepetys ir baldų antgalis
Greitai ir efektyviai pašalinkite dulkes su mūsų 900 W varikliu, kuris pasiekia daugiau nei 50 000 sūkių per minutę.
Patirkite puikų valymo našumą su didele siurbimo galia ir „TriActive+“ LED antgaliu. Galite pašalinti 99,9 % smulkių dulkių**.
Mėgaukitės geresne oro kokybe, nes mūsų HEPA filtras talpykloje sulaiko > 99,99 %* žiedadulkių, naminių augintinių plaukų, dulkių erkučių ir kitų smulkių dulkių, sukurdamas sveikesnę aplinką alergiškiems žmonėms.
Aleksė2
10/03/2025
Lietuva
Lb geras siurblys
Paprasta naudoti, nesunkus, gerai apšviečia nešvarumus. Galinga trauka. Ilgas laidas.
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 serija XD6122/12 Dulkių siurblys su maišeliu
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 serija XD6122/12 Dulkių siurblys su maišeliu
Elvė
20/11/2024
Lietuva
Galingas, patvarus namų švarintojas
Šis siurblys yra galingas, turi keletą antgalių, ilgą laidą. Pakaitinių maišelių, esu patenkinta jo trauka ir led apšvietimų.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 serija XD6122/12 Dulkių siurblys su maišeliu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 serija XD6122/12 Dulkių siurblys su maišeliu
Begemotas235
12/11/2024
Lietuva
Galingas ir patogus sriublys
Šis siurblys labai manevringas, pasiekia net užkampiausias vietas kambaryje. Kruopščiai ir galingai siurbia, iš tikro jaučiasi, kad grindys po siurbimo šiuo dulkių siurbliu kur kas švaresnės negu po siurbimo įprastu siurbliu. Taip pat yra integruotas minkštas šepetys ir pridėtas baldų antgalis, kuriais galima siurbti minkštus baldus, sofos pagalvėles, tai tikrai praverčia, norint išlaikyti gaivesnį ir sveikesnį orą namuose.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 serija XD6122/12 Dulkių siurblys su maišeliu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 serija XD6122/12 Dulkių siurblys su maišeliu
Filtravimo lygiai išbandyti pagal EN60312-1-2023. Dalelių dydis 0,3–10 um.
99,9 % dulkių surinkimas siurbiant kietas grindis su plyšiais (IEC62885-2).
ICE vardinė įvesties galia yra vidutinė galia, o prietaisui gali būti tiekiama maks. < 900 W.