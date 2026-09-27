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Dulkių siurblio-šluotos priedai
Visos serijos
XV1210/01 pakaitinis filtras Pakaitinis filtras
Palaikymas
XV1210/01
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Keitimo rinkinys tinka 1000 serijos dulkių siurbliams be maišelio*. Rinkinyje yra išleidžiamo oro ir variklio filtrai. Filtrus rekomenduojama keisti kasmet.
1000 serijaDulkių siurblys be maišelio