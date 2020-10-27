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XV1210/01
Keitimo rinkinys 1000 serijos dulkių siurbliams be maišelio*
Keitimo rinkinys tinka 1000 serijos dulkių siurbliams be maišelio*. Rinkinyje yra išleidžiamo oro ir variklio filtrai. Filtrus rekomenduojama keisti kasmet.
1 plaunamas variklio filtras
1 plaunamas poroloninis įdėklas
1 išmetimo filtras
Rinkinyje yra 1 išmetimo filtras. Filtras pagauna smulkias dulkes prieš išpučiant orą atgal į kambarį, todėl oras jūsų namuose bus švaresnis.
Rinkinyje yra 1 plaunamas variklio filtras. Šis filtras užtikrina aukštą filtravimo lygį ir neleidžia patekti smulkioms dulkių dalelėms į variklį. Šį filtrą galima plauti.
Rinkinyje yra 1 plaunamas poroloninis įsiurbimo filtras. Šis filtras suteikia papildomą variklio apsaugą ir turi būti keičiamas kartu su plaunamu variklio filtru. Šį filtrą galima plauti.
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