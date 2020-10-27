GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Keitimo rinkinys 1000 serijos dulkių siurbliams be maišelio*
  • Keitimo rinkinys 1000 serijos dulkių siurbliams be maišelio*

XV1210/01 pakaitinis filtrasPakaitinis filtras

XV1210/01

Keitimo rinkinys 1000 serijos dulkių siurbliams be maišelio*

Keitimo rinkinys tinka 1000 serijos dulkių siurbliams be maišelio*. Rinkinyje yra išleidžiamo oro ir variklio filtrai. Filtrus rekomenduojama keisti kasmet.

Peržiūrėti visas naudas
Suderinami produktai
1000 serija

1000 serija
Dulkių siurblys be maišelio

XB1142/10

Originalus „Philips“ keičiamas filtras

Keitimo rinkinys 1000 serijos dulkių siurbliams be maišelio*

  • 1 plaunamas variklio filtras

  • 1 plaunamas poroloninis įdėklas

  • 1 išmetimo filtras

Išmetimo filtras

Išmetimo filtras

Rinkinyje yra 1 išmetimo filtras. Filtras pagauna smulkias dulkes prieš išpučiant orą atgal į kambarį, todėl oras jūsų namuose bus švaresnis.

Plaunamas variklio filtras

Plaunamas variklio filtras

Rinkinyje yra 1 plaunamas variklio filtras. Šis filtras užtikrina aukštą filtravimo lygį ir neleidžia patekti smulkioms dulkių dalelėms į variklį. Šį filtrą galima plauti.

Plaunamas poroloninis filtras

Plaunamas poroloninis filtras

Rinkinyje yra 1 plaunamas poroloninis įsiurbimo filtras. Šis filtras suteikia papildomą variklio apsaugą ir turi būti keičiamas kartu su plaunamu variklio filtru. Šį filtrą galima plauti.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Atsiliepimai

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.