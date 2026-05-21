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Dulkių siurblio-šluotos priedai
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Įkraunamo siurblio-šluotos priedas Mikropluošto šluostės
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XV1700/01
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Mikropluošto šluostės efektyviai šalina nešvarumus ir dėmes. Tinka visiems išvardytiems „Philips“ belaidžiams dulkių siurbliams su „Aqua“ funkcija, pvz., FC61, FC64, FC67, FC68, FC69, XC80, XC81, XC83.