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Įkraunamo siurblio-šluotos priedas Mikropluošto šluostės

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Įkraunamo siurblio-šluotos priedasMikropluošto šluostės

XV1700/01

Įkraunamo siurblio-šluotos priedas Mikropluošto šluostės

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Mikropluošto šluostės efektyviai šalina nešvarumus ir dėmes. Tinka visiems išvardytiems „Philips“ belaidžiams dulkių siurbliams su „Aqua“ funkcija, pvz., FC61, FC64, FC67, FC68, FC69, XC80, XC81, XC83.

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  • 21 May 2026