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  • Vandeniu išvalytos grindys blizgės ir bus švaresnės
  • Vandeniu išvalytos grindys blizgės ir bus švaresnės
  • Vandeniu išvalytos grindys blizgės ir bus švaresnės
  • Vandeniu išvalytos grindys blizgės ir bus švaresnės
  • Vandeniu išvalytos grindys blizgės ir bus švaresnės
  • Vandeniu išvalytos grindys blizgės ir bus švaresnės

Įkraunamo siurblio-šluotos priedasMikropluošto šluostės

XV1700/01

1 apdovanojimas

Vandeniu išvalytos grindys blizgės ir bus švaresnės

Mikropluošto šluostės efektyviai šalina nešvarumus ir dėmes. Tinka visiems išvardytiems „Philips“ belaidžiams dulkių siurbliams su „Aqua“ funkcija, pvz., FC61, FC64, FC67, FC68, FC69, XC80, XC81, XC83.

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Suderinami produktai
8000 serijos „Aqua Plus“ belaidis dulkių siurblys „Philips SpeedPro Max“

8000 serijos „Aqua Plus“ belaidis dulkių siurblys „Philips SpeedPro Max“
Belaidis dulkių siurblys

XC8155/01

8000 bel. d. s. „SpeedPro Max Complete“

8000 bel. d. s. „SpeedPro Max Complete“
Belaidis dulkių siurblys

XC8157/01

8000 serija

8000 serija
Belaidis dulkių siurblys „Pet“

XC8055/01

Aqua 8000

Aqua 8000
Belaidis dulkių siurblys

XC8057/01

Mikropluošto šluostės optimaliam drėgmės valdymui

Vandeniu išvalytos grindys blizgės ir bus švaresnės

  • 2 minkš. ir 2 įprast. mikropl. šluostės

  • Skalbiama, paprasta mont. ir nuimti

  • Optimaliam valymui keiskite kas 6 mėn.

2 švelnios mikropluošto šluostės pažeidžiamoms grindims

2 švelnios mikropluošto šluostės pažeidžiamoms grindims

Minkšta mikropluošto medžiaga švelniai atlaisvina, pakelia ir surenka dulkes bei nešvarumus. Specialiai skirtos pažeidžiamiems paviršiams, pvz., mediniams paviršiams, valyti. Efektyviai ir kruopščiai šalina nešvarumus ir dėmes

2 įprastos mikropluošto šluostės

2 įprastos mikropluošto šluostės

Mikropluošto medžiaga atlaisvina, pakelia ir surenka dulkes bei nešvarumus. Efektyviai ir kruopščiai šalina nešvarumus ir dėmes.

Keiskite kas 6 mėnesius

Keiskite kas 6 mėnesius

Norėdami palaikyti optimalų valymo našumą, keiskite kas 6 mėnesius.

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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