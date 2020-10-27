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XV1700/01
Vandeniu išvalytos grindys blizgės ir bus švaresnės
Mikropluošto šluostės efektyviai šalina nešvarumus ir dėmes. Tinka visiems išvardytiems „Philips“ belaidžiams dulkių siurbliams su „Aqua“ funkcija, pvz., FC61, FC64, FC67, FC68, FC69, XC80, XC81, XC83.
2 minkš. ir 2 įprast. mikropl. šluostės
Skalbiama, paprasta mont. ir nuimti
Optimaliam valymui keiskite kas 6 mėn.
Minkšta mikropluošto medžiaga švelniai atlaisvina, pakelia ir surenka dulkes bei nešvarumus. Specialiai skirtos pažeidžiamiems paviršiams, pvz., mediniams paviršiams, valyti. Efektyviai ir kruopščiai šalina nešvarumus ir dėmes
Mikropluošto medžiaga atlaisvina, pakelia ir surenka dulkes bei nešvarumus. Efektyviai ir kruopščiai šalina nešvarumus ir dėmes.
Norėdami palaikyti optimalų valymo našumą, keiskite kas 6 mėnesius.
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