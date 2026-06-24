Naudodamas „Philips“ dulkių siurblį jaučiu elektros smūgius
Jei naudodami „Philips“ dulkių siurblį jaučiate statines elektros iškrovas, jaudintis nereikia. Skaitydami toliau sužinokite priežastį ir kaip to išvengti.
Siurbiant, ypač patalpose, kurių oro drėgmė maža, „Philips“ dulkių siurblys kaupia statinę elektros energiją. Dėl to, palietę vamzdį ar kitas plienines prietaiso dalis, galite patirti elektros smūgių. Šie smūgiai nekenksmingi ir negadina prietaiso.
Norint sumažinti statinės elektros keliamus nepatogumus, patariame iškrauti „Philips“ dulkių siurblį dažnai laikant vamzdį prie kitų metalinių daiktų kambaryje (pvz., stalo ar kėdės kojų, radiatoriaus ir pan.).
Susiurbiamos dulkės ir purvas turi statinį krūvį. Tokiu atveju ištuštinkite dulkių surinkimo talpą arba dulkių maišelį ir išvalykite filtrą laikydamiesi naudotojo vadove pateiktų instrukcijų.
Pastaba: patariame padidinti kambario oro drėgmę. Jei pirmiau pateiktas sprendimas nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su mumis dėl papildomos pagalbos.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:XB1142/10 , XC3131/01 , XC3131/61 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›