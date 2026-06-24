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„Philips" pagalba

Naudodamas „Philips“ dulkių siurblį jaučiu elektros smūgius

Jei naudodami „Philips“ dulkių siurblį jaučiate statines elektros iškrovas, jaudintis nereikia. Skaitydami toliau sužinokite priežastį ir kaip to išvengti.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XB1142/10 , XC3131/01 , XC3131/61 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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