Iš „Philips Wet“ dulkių siurblio išbėga mažiau vandens nei įprastai
Jei iš „Philips Wet“ dulkių siurblio išbėga mažiau vandens nei įprastai, taip gali nutikti dėl kelių priežasčių. Skaitydami toliau sužinokite galimas priežastis ir sprendimus.
„Philips Wet“ dulkių siurblio mikropluošto šluostė dengia juostą ir sulaiko pro ją tekantį vandenį. Jei mikropluošto šluostė netinkamai uždedama ant juostos, iš prietaiso gali išbėgti mažiau vandens nei paprastai. Tokiu atveju atlikite toliau pateiktus veiksmus:
Įsitikinkite, kad ant šluotos esančios kibios juostos ir ant vandens bakelio esančios kibios juostos yra tobulai sulygiuotos.
Taip pat įsitikinkite, kad ta šluotos pusė, kurioje yra juostos, yra nukreipta į išorę, nuo vandens bakelio apačios.
Nuimkite drėkinimo juostą. Gerai ją išskalaukite ir patrinkite sausu skudurėliu.
Taip pat galite pamirkyti juostą per naktį acto ir vandens mišinyje santykiu 1:3. Pamirkę gerai išskalaukite ir patrinkite sausu skudurėliu.
Papildykite vandens bakelį
Naudokite tik originalią „Philips“ mikropluošto šluostę. Galite nusipirkti šių mikropluošto šluosčių pas „Philips“ pardavėją arba „Philips“ internetinėje parduotuvėje, jų tipo numeris yra: FC8063.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:XC8349/01 , XC8347/01 , XC8147/01 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›