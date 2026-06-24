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„Philips" pagalba

Iš „Philips Wet“ dulkių siurblio išbėga mažiau vandens nei įprastai

Jei iš „Philips Wet“ dulkių siurblio išbėga mažiau vandens nei įprastai, taip gali nutikti dėl kelių priežasčių. Skaitydami toliau sužinokite galimas priežastis ir sprendimus.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XC8349/01 , XC8347/01 , XC8147/01 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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