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„Philips" pagalba

Dulkės išeina lauk iš „Philips PowerPro Aqua“ dulkių siurblio

Norint išlaikyti optimalų „Philips PowerPro Aqua“ dulkių siurblio siurbimą, patariame valyti filtrus kas 2–4 savaites. Filtro keisti nereikia. Toliau skaitydami sužinokite, kaip išvalyti filtrus patiems.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: FC6408/01 , FC6409/01 , FC6404/01 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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