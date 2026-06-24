Dulkės išeina lauk iš „Philips PowerPro Aqua“ dulkių siurblio
Norint išlaikyti optimalų „Philips PowerPro Aqua“ dulkių siurblio siurbimą, patariame valyti filtrus kas 2–4 savaites. Filtro keisti nereikia. Toliau skaitydami sužinokite, kaip išvalyti filtrus patiems.
Išimkite filtro skyrių ir išimkite filtrą iš „Philips PowerPro Aqua“ dulkių siurblio;
Išimkite poroloninį filtrą;
Išplaukite poroloninį filtrą po tekančiu šaltu ar drungnu vandeniu. Palikite filtrą 24 val. išdžiūti;
Niekada nedėkite atgal šlapių filtrų, nes sugadinsite prietaisą.
Pastaba: norėdami kruopščiai išplauti, šaltu ar drungnu vandeniu taip pat galite išplauti dulkių surinkimo talpą bei filtro dalis.
Jei pateikti sprendimai nepadeda išspręsti problemos, kreipkitės į mus.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:FC6408/01 , FC6409/01 , FC6404/01 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›