Iš „Philips“ belaidžio dulkių siurblio sklinda neįprastas garsas
Jei iš „Philips“ belaidžio dulkių siurblio sklinda neįprastas garsas, skaitykite toliau esantį mūsų straipsnį, kad sužinotumėte galimas priežastis ir sprendimus.
Patikrinkite, ar jūsų „Philips“ belaidžio dulkių siurblio antgalyje, vamzdyje ar žarnoje nėra įstrigusių daiktų. Oro srautas dulkių siurblyje gali būti iš dalies užblokuotas įstrigus daiktui vienoje iš šių prietaiso dalių. Tokiu atveju prieš toliau siurbdami išimkite tą daiktą.
Jei naudojate kitokį nei įprasta priedą, galite pastebėti, kad iš „Philips“ belaidžio dulkių siurblio sklinda kitoks garsas. Baigę naudoti priedą patikrinkite, ar dulkių siurblio garsas tapo įprastas. Jei taip, nesijaudinkite dėl garso, nes tai yra normalu.
Jei „Philips“ belaidžio dulkių siurblio variklis arba išmetimo filtras užkimštas, gali sklisti neįprastas garsas. Norėdami išspręsti šią problemą, išvalykite dulkių siurblio filtrą.
Kita priežastis, dėl kurios jūsų dulkių siurblys gali skleisti neįprastą garsą, yra neteisingai įdėti filtrai. Tokiu atveju filtrus įdėkite į įprastą vietą dulkių siurblyje.
Norėdami sužinoti konkrečias filtro įdėjimo ir valymo instrukcijas, perskaitykite naudotojo vadovą, kurį rasite dulkių siurblio internetinio puslapio palaikymo skyriuje.
Jei „Philips“ belaidžio dulkių siurblio dulkių surinkimo talpa yra pilna, iš prietaiso gali sklisti neįprastas garsas. Norėdami tai išspręsti, ištuštinkite ir išvalykite dulkių surinkimo talpą. Norėdami sužinoti konkrečias dulkių surinkimo talpos valymo instrukcijas, skaitykite naudotojo vadovą, kurį rasite dulkių siurblio internetinio puslapio palaikymo skyriuje.
Toliau pateikta informacija taikoma tik 7000 ir 8000 serijos belaidžiams dulkių siurbliams („Aqua“).
7000 ar 8000 serijos belaidžiame dulkių siurblyje veikia grindų tipo atpažinimo funkcija. Prietaisas automatiškai nustato grindų tipą ir optimizuoja valymą, kad našumas būtų didžiausias. Dėl šios funkcijos naudojamo dulkių siurblio garsas gali pasikeisti. Nereikia imtis jokių veiksmų. Tačiau, jei norite valyti naudodami vienodą pasirinktą galią, prietaiso meniu išjunkite šią išmanią funkciją.
Žr. toliau pateiktą vaizdo įrašą (0:34–1:02), kad sužinotumėte, kokius veiksmus atlikti norint įjungti arba išjungti funkciją.
Jei anksčiau aprašytos situacijos jums netinka, tuomet gali būti, kad sugedo „Philips“ dulkių siurblio variklis. Tokiu atveju kreipkitės į mus dėl tolesnės pagalbos puslapyje www.philips.com/support .
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:XC5041/01 , XC5141/01 , XC5043/01 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›