GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Palaikymo pagrindinis puslapis

„Philips" pagalba

„Philips“ espreso aparatas rodo klaidos kodą

Jei „Philips“ espreso aparatas rodo klaidos kodą, pvz., 01, 03, 04, 05, 11, 14 arba 19, toliau pateikiame galimas priežastis ir sprendimus. 

Jei rodomos kitų, anksčiau nepaminėtos klaidos (pvz., 02, 10, 15, 22 klaida), jūsų aparatą reikės taisyti. Susisiekite su mumis.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: EP4446/70 , EP4441/50 , EP4443/70 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

Dažnai užduodami klausimai

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti

Ieškote kažko kito?

Atraskite visas „Philips“ palaikymo parinktis

Palaikymo pagrindinis puslapis