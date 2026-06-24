Jei „Philips“ espreso aparatas rodo klaidos kodą, pvz., 01, 03, 04, 05, 11, 14 arba 19, toliau pateikiame galimas priežastis ir sprendimus.
Jei rodomos kitų, anksčiau nepaminėtos klaidos (pvz., 02, 10, 15, 22 klaida), jūsų aparatą reikės taisyti. Susisiekite su mumis.
Rodoma klaida 01 reiškia, kad espreso aparato kavos malūnėlis neveikia taip, kaip turėtų dėl užkimšto kavos piltuvėlio. Norėdami tai išspręsti, atkimškite kavos piltuvėlį (naudodami kavos šaukštą arba dulkių siurblį, kaip paaiškinta toliau):
1. Išjunkite aparatą ir palaukite, kol aparatas visiškai nutils (iš jo daugiau nebesklis jokie garsai). Tai gali užtrukti apie 15–20 sek. 2. Atidarykite techninės priežiūros dureles ir išimkite virimo elementą. 3. Atidarykite maltos kavos piltuvėlio dangtelį ir įkiškite šaukšto rankeną į piltuvėlį. Jei maltos kavos piltuvėlio nėra, šaukšto rankeną įkiškite į kavos piltuvėlį iš apačios. 4. Judinkite rankeną aukštyn ir žemyn, kol iškris užsikimšusi malta kava. Tam gali prireikti šiek tiek jėgos. 5. Pašalinkite ir išvalykite visą iškritusią maltą kavą dulkių siurbliu. 6. Tuomet pridėkite dulkių siurblio antgalį prie kavos piltuvėlio išpylimo angos ir uždenkite maltos kavos piltuvėlį ranka. Arba atvirkščiai, pridėkite dulkių siurblio antgalį viršuje ir uždenkite kavos piltuvėlio apačią. 7. Įdėkite virimo elementą atgal. Tada įjunkite aparatą ir paruoškite espreso kavos. 8. Išvirę espreso kavos patikrinkite, ar piltuvėlis dar neužsikimšo malta kava. Jei valymas nebuvo sėkmingas, pakartokite atkimšimo procedūrą. Nepilkite ir netyčia neišpilkite vandens į kavos pupelių talpą, kad kavos piltuvėlis neužsikimštų.
Klaida 03 rodo, kad virimo elemente yra per daug nešvarumų ir jis negali tinkamai veikti. Norėdami tai išspręsti, išplaukite virimo elementą, kaip paaiškinta toliau:
1. Išjunkite aparatą ir palaukite, kol aparatas visiškai nutils (iš jo daugiau nebesklis jokie garsai). Tai gali užtrukti apie 15–20 sek. 2. Atidarykite techninės priežiūros dureles ir išimkite virimo elementą. 3. Kruopščiai išskalaukite virimo elementą drungnu vandeniu. Tada, prieš įdėdami atgal, leiskite jam išdžiūti.
Kai „Philips“ espreso aparate rodomas klaidos kodas E04, tai reiškia, kad neteisingai įdėtas virimo elementas. Norėdami tai išspręsti, atidarykite aparato techninės priežiūros dureles ir įstumkite virimo elementą į jo vietą. Tinkamai įdėję virimo elementą išgirsite spragtelėjimą.
Norėdami tai išspręsti ir išleisti įstrigusį orą iš aparato, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
1. IŠJUNKITE aparatą 2. Ištuštinkite vandens bakelį ir išimkite „AquaClean“ ar bet kurį kitą vandens filtrą 3. Pripilkite į vandens bakelį vandens ir įdėkite jį atgal. 4. ĮJUNKITE aparatą. Kai aparatas įkais, pasirinkite karštą vandenį ir įpilkite 2 ar 3 puodelius karšto vandens.
Jei naudojate „AquaClean“ vandens filtrą, atlikite šiuos papildomus veiksmus, kad įsitikintumėte, jog filtras yra paruoštas naudoti ir tinkamai įdėtas:
1. 5 sek. papurtykite „AquaClean“ vandens filtrą. 2. Apverskite filtrą talpoje / inde su vandeniu ir palaikykite, kol nebekils oro burbulai. 3. Įdėkite filtrą atgal į vandens bakelį ir pripilkite į bakelį vandens. 4. Iš naujo paleiskite aparatą, jį išjunkite ir vėl įjunkite. 5. Pasirinkite karštą vandenį ir išleiskite 2–3 puodelius karšto vandens.
Rodomas klaidos kodas 14 reiškia, kad „Philips“ espreso aparatas perkaito. Norėdami tai išspręsti, IŠJUNKITE aparatą ir palikite jį 30 min. atvėsti.
Jei rodomas klaidos kodas 11 arba 19, espreso kavos aparatą reikia sureguliuoti, kad jo temperatūra būtų nustatyta iš transportavimo / lauko temperatūros į kambario temperatūrą. Paprastai taip nutinka žiemą, kai šalta.
Norėdami tai išspręsti, IŠJUNKITE aparatą, palaukite 30 min. ir bandykite iš naujo.
Jei paminėti sprendimai nepadeda išspręsti problemos, gali būti, kad aparato kitoje pusėje esantis kištukas yra netvirtai įkištas į lizdą. Norėdami tai išspręsti, įsitikinkite, kad kištukas yra teisingai įkištas į maitinimo lizdą.
Jei pastebėjote bet kokius kitus, dar nepaminėtus klaidų kodus, susisiekite su mumis.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:EP4446/70 , EP4441/50 , EP4443/70 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›