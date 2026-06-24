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„Philips" pagalba

„Philips“ maišytuvo ąsotis užstrigo ant variklio įrenginio

Situaciją, kai „Philips“ maišytuvo ąsotis užstringa ant variklio įrenginio / pagrindo, galima lengvai išspręsti. Sužinokite, kaip tai išspręsti. 

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: HR3652/00 , HR3655/00 .

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