„Philips“ maišytuvo ąsotis užstrigo ant variklio įrenginio
Situaciją, kai „Philips“ maišytuvo ąsotis užstringa ant variklio įrenginio / pagrindo, galima lengvai išspręsti. Sužinokite, kaip tai išspręsti.
Jei maišytuvo ąsotis neteisingai uždėtas, jis gali užstrigti ant pagrindo (variklio įrenginio).
Norėdami tai išspręsti, atlikite šiuos veiksmus:
1) išjunkite maišytuvą iš elektros lizdo;
2) atidarykite dangtelį ir išimkite ingredientus iš ąsočio;
3) laikykite maišytuvo ąsočio rankeną, jį pakelkite ir tuo pat metu pasukite prieš laikrodžio rodyklę;
4) maišytuvo ąsotis atsilaisvins.
Norėdami, kad maišytuvo ąsotis neužstrigtų ant pagrindo, įsitikinkite, kad uždėjote jį tinkama kryptimi, atlikdami šiuos veiksmus:
1) įdėkite ąsotį į pagrindo žiedą;
2) pritvirtinkite ąsotį prie pagrindo;
3) juoda žymė ant žiedo turi būti tiesiai po ąsočio rankena. Sulygiuokite juodą žymę su atrakinimo piktograma ant variklio įrenginio. Sukite maišytuvo ąsotį pagal laikrodžio rodyklę, kol juoda žymė sutaps su užrakto piktograma.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:HR3652/00 , HR3655/00 .