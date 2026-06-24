„Philips SpeedPro Max“ belaidžiame siurblyje rodomas klaidos kodas

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Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: XC8347/01 , XC8349/01 , XC7041/01 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›
Grindų valiklio ar šilto vandens pylimas į „Philips“ dulkių siurblio–šluotos bakelį
„Philips SpeedPro (Max) Stick“ dulkių siurblio akumuliatoriaus keitimas
„Philips“ belaidžio dulkių siurblio mikropluošto šluosčių plovimas arba keitimas
Ar dulkių siurblio „Philips“ priedai suderinami su kitais modeliais?
Kiek laiko turėčiau krauti „Philips“ belaidį dulkių siurblį?