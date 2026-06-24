Mano „Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo“ siurbimo galia maža
Jei jūsų „Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo“ arba „PowerPro Aqua“ siurbimo galia maža, žr. toliau pateikiamus mūsų trikčių šalinimo patarimus, kad problemą išspęstumėte patys.
Nešvarumai ar plaukai gali užstrigti po „Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo“ ir „PowerPro Aqua“ šepečiu. Dėl to gali užstrigti sukamasis šepetys.
Siekdami išspręsti šią problemą, atlikite toliau pateiktus belaidžio dulkių siurblio šepečio valymo veiksmus:
1. Išjunkite prietaisą ir išimkite filtrą, paspausdami filtro mygtuką. 2. Išimkite poroloninį filtrą. 3. Išplaukite poroloninį filtrą tekančiu vandeniu. 4. Palikite filtrą džiūti 24 val., tada įdėkite jį atgal į prietaisą
Jei belaidžio dulkių siurblio sukamasis šepetys užstrigo, laikykitės toliau pateiktų detalių instrukcijų problemai išspręsti:
1. Išjunkite prietaisą. 2. Atidarykite antgalio dangtelį ir išimkite šepetį. 3. Žirklėmis nukirpkite plaukus, siūlus ir kitokius nešvarumus, kurie susikaupė aplink sukamąjį šepetį. 4. Įdėkite sukamąjį šepetį atgal į antgalį ir uždarykite dangtelį.
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Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:FC6171/01 , FC6409/01 , FC6408/01 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›