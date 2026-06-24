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„Philips" pagalba

Mano „Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo“ siurbimo galia maža

Jei jūsų „Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo“ arba „PowerPro Aqua“ siurbimo galia maža, žr. toliau pateikiamus mūsų trikčių šalinimo patarimus, kad problemą išspęstumėte patys.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: FC6171/01 , FC6409/01 , FC6408/01 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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