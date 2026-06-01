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„Philips" pagalba

Negaliu nustatyti prietaisų ir „Philips Avent Baby Monitor+“ programėlės

Jei negalite nustatyti „Philips Avent Connected Baby Monitor+“ ir „Philips Avent Baby Monitor+“ programėlės, galbūt padės toliau pateikiami trikčių šalinimo patarimai.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD923/26 .

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