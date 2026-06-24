Mano „Saeco“ espreso aparatas rodo klaidos kodą

Jei jūsų „Saeco“ espreso aparatas rodo klaidą, ekranas pradeda šviesti raudonai ir jame rodomas piktogramos paveikslėlis bei kodinis numeris, pvz., 01, 03, 04, 05, 11, 14 arba 19. Žemiau rasite, ką reiškia klaidos kodai ir kaip jas išspręsti.
Atkreipkite dėmesį, kad jei jūsų espreso kavos aparatas rodo kitus pirmiau nepaminėtus klaidų kodus, patariame susisiekti su mumis dėl tolesnės pagalbos, nes jūsų aparatą gali reikėti remontuoti.
Kai pasirodo E01 kodas, tai rodo, kad kavos malūnėlis negali tinkamai veikti dėl kavos piltuvo, užkimšto malta kava.
Norėdami tai išspręsti, atkimškite kavos piltuvėlį ir atlikite papildomą valymą dulkių siurbliu. Atlikite šiuos veiksmus: 1. IŠJUNKITE aparatą ir palaukite, kol jis visiškai išsijungs ir nebeskleis jokių garsų (tai užtrunka 15–20 sek.) 2. Išimkite virimo elementą 3. Atidarykite maltos kavos piltuvėlio dangtelį ir įkiškite šaukšto rankeną į piltuvėlį. Jei maltos kavos piltuvėlio nėra, į kavos piltuvėlį iš apačios įkiškite šaukštelio kotelį. 4. Judinkite rankeną aukštyn ir žemyn, kol iškris užsikimšusi malta kava. Gali reikėti šiek tiek paspausti. 5. Pašalinkite visą iškritusią maltą kavą dulkių siurbliu 6. Valykite kavos piltuvėlį iš jo išsiurbdami maltą kavą dulkių siurbliu. 7. Įdėkite virimo elementą atgal, ĮJUNKITE aparatą ir pagaminkite espreso kavos. 8. Pagaminę kavos patikrinkite, ar piltuvėlis dar neužsikimšo malta kava. Jei užsikimšo, pakartokite atkimšimo procedūrą. Atkreipkite dėmesį, kad norint, jog kavos piltuvėlis neužsikimštų, į kavos pupelių indą negalima įpilti ar netyčia prilaistyti vandens. Taip pat svarbu kas savaitę išvalyti kavos piltuvėlį.
Kai rodomas kodas E03, virimo elemente yra per daug nešvarumų ir jis negali gerai veikti. Norėdami išplauti virimo elementą ir išspręsti problemą, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis. 1. IŠJUNKITE aparatą ir palaukite, kol jis visiškai išsijungs ir nebeskleis jokių garsų (tai užtrunka apie 15–20 sek.). 2. Atidarykite techninės priežiūros dureles ir išimkite virimo elementą paspausdami ir palaikydami dešinėje pusėje esantį mygtuką PUSH bei patraukdami virimo elementą į save. 3. Kruopščiai išskalaukite virimo elementą drungnu vandeniu. 4. Sutepkite virimo įrenginį. 5. Leiskite virimo elementui išdžiūti ir įdėkite jį atgal.
Kai pasirodo E04 kodas, virimo elementas nėra įdėtas arba įdėtas neteisingai. Norėdami tai išspręsti atidarykite aparato techninės priežiūros dureles ir įstumkite virimo elementą į jo vietą. Kai jį tinkamai įstumsite į vietą, išgirsite spragtelėjimą.
Norėdami išleisti orą iš savo „Saeco“ kavos aparato, atlikite šiuos veiksmus:
1. IŠJUNKITE aparatą 2. Ištuštinkite vandens bakelį ir išimkite „AquaClean“ ar bet kurį kitą vandens filtrą 3. Į vandens bakelį pripilkite vandens ir įdėkite jį atgal į vietą 4. ĮJUNKITE aparatą. Kai aparatas įkaito, pasirinkite karštą vandenį ir įpilkite 2-3 puodelius karšto vandens
Jei naudojate „AquaClean“ vandens filtrą, atlikite šiuos papildomus veiksmus, kad įsitikintumėte, jog filtras yra paruoštas naudoti ir tinkamai įdėtas:
1. 5 sek. papurtykite „AquaClean“ vandens filtrą 2. Apverskite filtrą talpoje / inde su vandeniu ir palaikykite, kol nebekils oro burbulai 3. Įdėkite filtrą atgal į vandens bakelį ir į vandens bakelį pripilkite vandens 4. Iš naujo paleiskite aparatą, jį išjunkite ir vėl įjunkite 5. Pasirinkite karštą vandenį ir išleiskite 2–3 puodelius karšto vandens.
Kai pasirodo kodas 14, tai reiškia, kad jūsų espreso aparatas perkaito. Norėdami tai išspręsti, IŠJUNKITE aparatą ir palikite jį 30 min., kol atvės.
Kai rodomas kodas 11 arba 19, aparatui reikia šiek tiek laiko, kad jo temperatūra po transportavimo / lauko sąlygų taptų tokia, kokia yra patalpoje. Taip dažniau gali nutikti žiemą, ypač kai šalta ir lauko temperatūra yra maždaug nulis laipsnių.
Norėdami tai išspręsti, IŠJUNKITE aparatą 30 minučių ir vėl įjunkite.
Kita galima šios klaidos priežastis yra netinkamai pritvirtintas kištukas. Patikrinkite, ar aparato gale esantis kištukas tvirtai pritvirtintas: Pastumkite, kol jis bus iki galo įstatytas ir įsitikinkite, kad kištukas tinkamai įkištas į maitinimo lizdą.
Jei espreso aparatas rodo kitus klaidos kodus arba jei šiomis priemonėmis neišsprendėte problemos, kreipkitės į mus dėl tolesnės pagalbos.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:SM6685/00 , SM6680/00 , SM6682/10 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›