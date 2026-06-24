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„Philips" pagalba

Mano „Saeco“ espreso aparatas rodo klaidos kodą

Jei jūsų „Saeco“ espreso aparatas rodo klaidą, ekranas pradeda šviesti raudonai ir jame rodomas piktogramos paveikslėlis bei kodinis numeris, pvz., 01, 03, 04, 05, 11, 14 arba 19. Žemiau rasite, ką reiškia klaidos kodai ir kaip jas išspręsti.

Atkreipkite dėmesį, kad jei jūsų espreso kavos aparatas rodo kitus pirmiau nepaminėtus klaidų kodus, patariame susisiekti su mumis dėl tolesnės pagalbos, nes jūsų aparatą gali reikėti remontuoti.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SM6685/00 , SM6680/00 , SM6682/10 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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