Iš savo „Saeco“ espreso kavos aparato negaliu išimti virimo elemento
Jei iš savo „Saeco“ espreso kavos aparato negalite išimti virimo elemento, žiūrėkite toliau pateiktus sprendimus.
Norint išimti virimo elementą, iš pradžių jį reikėtų nustatyti į neutralią padėtį. Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad aparato viduje virimo elemento krumpliaratis būtų nustatytas į neutralią padėtį: 1. Uždarykite aptarnavimo dureles ir padėkite viską tinkamoje vietoje (vandens bakelį, lašų surinkimo padėklą, kavos tirščių indą). 2. Paspauskite mygtuką ON / OFF, kad IŠJUNGTUMĖTE aparatą. Palaukite, kol aparatas nebeskleis jokių garsų (tai gali užtrukti iki 15–20 sek.). 3. Atidarykite techninės priežiūros dureles ir vėl bandykite išimti virimo elementą paspausdami ir palaikydami dešinėje pusėje esantį mygtuką „PUSH“ bei patraukdami virimo elementą į save.
Jei jūsų „Saeco“ kavos aparatas vis dar vykdo nukalkinimo programą, virimo elemento negalima išimti. Norėdami išspręsti šią problemą, baikite nukalkinimo procedūrą ir bandykite dar kartą.
Jei su šiomis priemonėmis neišsprendžiate problemos, kreipkitės į mus dėl tolesnės pagalbos.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:SM6685/00 , SM6680/00 , SM6682/10 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›