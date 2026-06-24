Mano „Saeco“ espreso aparato išmetami kavos tirščių skrituliai yra vandeningi

Išbandykite skirtingus nustatymus, kad susikurtumėte pageidaujamą kavos skonį. Jei pakeisite aparato nustatymus, tai turės įtakos jūsų kavos skoniui ir kavos tirščių skritulio konsistencijai. Pavyzdžiui, šiek tiek pakeiskite malūnėlio nustatymus (į smulkesnį malimą) arba kavos apimtį (į mažesnį kiekį) ir bandykite dar kartą.
• Nustačius stambų malimą, kava būna ne tokia stipri, o kavos tirščių skritulyje būna daugiau vandens
• Didesnis kavos kiekis reiškia, kad kava nebus tokia stipri, o kavos tirščių skritulyje bus daugiau vandens
• Lengvesnio aromato nustatymas reiškia, kad kavos tirščių skritulyje bus daugiau vandens
. Atkreipkite dėmesį: Pakeitus malūnėlio nustatymus užvirinkite 5–7 puodelius kavos, kad sistema prisitaikytų prie naujų nustatymų.