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„Philips" pagalba

Mano programėlė „Philips Avent Baby Monitor app+“ siunčia klaidingus pranešimus

Klaidingų pranešimų gavimą gali sukelti per didelis jūsų įrenginio jautrumas. Nustatykite mažiausią jautrumo lygį, kad išvengtumėte šių pranešimų.  Perskaitykite toliau pateiktus skyrius, kad sužinotumėte, kaip.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD923/26 .

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