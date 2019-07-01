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55PUS6803/12
Itin plonas 4K UHD LED „Smart TV“ televizorius
Patogiai įsitaisykite ir mėgaukitės puikia 4K UHD kokybe per „Smart TV“, kurį taip paprasta naudoti. Akimirksniu pasiekite mėgstamą turinį su SAPHI. Su „Pixel Precise Ultra HD“ viskas rodoma sklandžiai ir ryškiai, o „Ambilight“ visa tai sujungia į visumą.
139 cm (55 in) „Ambilight“ televizorius
1200 „Picture Performance Index“
„HDR Plus“
„Pixel Precise Ultra HD“
„Ultra HD“ – keturis kartus geresnė rezoliucija nei įprasta „Full HD“. Ją naudojant ekrane užsidega daugiau nei 8 milijonai pikselių ir veikia mūsų unikali technologija „Ultra Resolution Upscaling“. Matykite tobulesnius vaizdus nepriklausomai nuo originalaus turinio ir mėgaukitės aiškesniu vaizdu, išsiskiriančiu puikiu gyliu, kontrastu, natūraliais judesiais ir ryškiomis detalėmis.
Modernus europietiškas dizainas, slankūs aliumininiai stovai su tamsiai sidabrine apdaila, derančia prie itin plono rėmo.
Su DTS HD optimizuojamas garso apdorojimas išsaugant originalų garso turinį taip, kad mėgautumėtės geresniu garsu iš garsiakalbių ir girdėtumėte labai aiškius dialogus.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
aivatnt
01/07/2019
Lietuva
Puikus produktas
Kainos ir kokybes santykis - idealus. Galinis apsvietimas keicia spalva.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6800 series 55PUS6803 Itin plonas 4K UHD LED „Smart TV“ televizorius
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6800 series 55PUS6803 Itin plonas 4K UHD LED „Smart TV“ televizorius
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
„Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.
„Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv.
USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.
Suderinama priklausomai nuo „WiFi Miracast“ sertifikavimo ir su „Android 4.2“ arba naujesne versija. Daugiau informacijos rasite savo įrenginio dokumentacijoje.
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.