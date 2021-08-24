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  • Product Detail Photograph Philips Air Purifier 2000 Series AC2887/10
  • Product Detail Photograph Philips Air Purifier 2000 Series
  • Product Detail Photograph Philips Air Purifier 2000 Series
  • Product Detail Photograph Philips Air Purifier 2000 Series AC2887/10
  • Product Detail Photograph Philips Air Purifier 2000 Series
  • Product Detail Photograph Philips Air Purifier 2000 Series

Nutraukta gamyba

2000 serijaOro valytuvas didelėms patalpoms

AC2887/10

4.6

| (290) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį

Išvalo orą greičiau nei per 9 min. (1)

Vos kartą paspaudus mygtuką, oro valytuvas filtruoja nematomus namuose esančius virusus, alergenus ar teršalus, kad oras būtų švarus ir sveikas. Jis valo greitai ir veiksmingai, nes jo švaraus oro tiekimo greitis (CADR) yra 333 m³/h.

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Pašalina 99,9 % virusų, alergenų ir teršalų (2, 3, 6)

Išvalo orą greičiau nei per 9 min. (1)

  • Išvalo iki 79 m² ploto kambarius

  • 333 m³/h švaraus oro greitis (CADR)

  • HEPA ir aktyvintųjų anglių filtrai

Didelis efektyvumas, todėl tinka iki 79 m² ploto kambariams

Didelis efektyvumas, todėl tinka iki 79 m² ploto kambariams

Galinga oro srauto cirkuliacija veiksminga iki 79 m² ploto kambariuose, o švarus oras patenka į kiekvieną kambario kampą. Todėl CADR (švaraus oro tiekimo greitis) padidėja iki 333 m³/h. 20 m² plotą išvalo vos per 9 min. (1)

HEPA filtras sulaiko 99,97 % 0,003 mikrono dydžio dalelių

HEPA filtras sulaiko 99,97 % 0,003 mikrono dydžio dalelių

3 sluoksnių filtravimo su „NanoProtect HEPA“, aktyvintųjų anglių filtru ir priešfiltriu metu sulaikoma 99,97 % itin smulkių, vos 0,003 mikrono dydžio dalelių(3), tad esate saugūs nuo 2,5 mikrometrų dydžio dalelių, bakterijų, žiedadulkių, dulkių, gyvūnų pleiskanų, dujų ir kitų teršalų. Sertifikuota Europos alergijos tyrimų fondo centro.

Išmanieji jutikliai išmaniam valymui

Išmanieji jutikliai išmaniam valymui

Tikrina orą 1 000 k. per sekundę ir ieško itin smulkių dalelių. Informuoja apie oro kokybę realiuoju laiku ir išmaniai parenka jūsų namams tinkamą greitį (kai veikia automatiniu režimu).

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.6

iš 5

290

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

24/08/2021

Eesti

Eesti

Täiesti toimiv esmamulje

Seade oli hästi pakendatud,lihtne oli seadistada ja tööle panna. WiFi seadmistamine ja äppi tööle rakendamine võttis veidi aega aga toimib täiesti... Müra ega valgus mind ei sega.Avastab saaste üpris kiiresti ja puhastab ka.... Näiteks panin algselt automaatreziimi ja seade avastas et PM2.5 tase on 2 korda korda kõrgem kui õues..Puhtaks sai õhk ca poole tunniga(väärtus langes ja vähem) Tänasel ajal,kus aegajalt tuleb toas palju viibida siis toa sisekliima ka muutub,sõltumata tuulutamisest-nagu minul siis toas oli osakeste näit ca 2 korda kõrgem õues olevast.Seda ei näe ega tunne aga nagu meeldib erinevaid toite eelistada,meeldib ka puhast õhku nautida..Muidugi ei tähenda see et tuulutama ei pea... Lühidalt olen oma seadmega igati rahul

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000i Series AC2889/10 Õhupuhastaja

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000i Series AC2889/10 Õhupuhastaja

11/02/2022

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Dokładny i wydajny.

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Oczyszczacz powietrza działa niezawodnie, szybko wykrywa zanieczyszczenia i dzięki dużej wydajności szybko oczyszcza powietrze. Sprawdzone przy zdmuchnięciu świeczki, natychmiast wykrywa zanieczyszczenia i zwiększa obroty. Bezbłędnie działająca aplikacja.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000i Series AC2889/10 Oczyszczacz powietrza

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000i Series AC2889/10 Oczyszczacz powietrza

06/02/2022

Polska

Polska

IDEALNY PRODUKT DLA ASTMATYKÓW

Zakupiony kilka lat temu nie żałuję ani jednej zlotówki. Syn mający astmę przesypia spokojnie noc bez kaszlu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000i Series AC2889/10 Oczyszczacz powietrza

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000i Series AC2889/10 Oczyszczacz powietrza

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Atsakomybės apribojimai

  1. Mikrobų mažinimo greičio tyrimas buvo atliktas „Airmid Health group Ltd.“. Šis tyrimas buvo atliktas 28,5 m³ bandymų kameroje, užterštoje ore plintančiu gripo A (H1N1) virusu.

  2. (2) Mikrobų kiekio mažinimo greičio bandymas atliktas „Airmid Health Ltd“ 28,5 m³ kameros su ore esančiu gripo virusu A(H1N1). Oro valytuvai savaime neapsaugo nuo COVID-19, bet gali būti apsaugos plano dalis (JAV aplinkos apsaugos agentūra).

  3. (3) Iš oro, kuris patenka į filtrą; išbandyta „iUTA“ su NaCl aerozoliu pagal DIN71460-1.

  4. (4) Mikrobų kiekio mažinimo greičio bandymas išorinėje laboratorijoje, bandymų kameroje, užterštoje paukščių koronaviruso (IBV) aerozoliais, su „Philips HEPA NanoProtect“ filtru.

  5. (5) Rekomenduojamas prietaiso naudojimo laikas yra pagrįstas teoriniu vidutinių metinių kenksmingų oro dalelių lauke regioninių verčių skaičiavimu ir kasdieniu oro valytuvo naudojimu 16 valandų automatiniu režimu.

  6. (6) Išbandyta trečiosios šalies laboratorijoje, filtruojamoje terpėje, esant vieno 5,33 cm/s oro srauto perdavimo našumui. Iš oro, kuris praeina pro filtrą, išbandyta pagal JISB 9908-2011

  7. (7) Apskaičiuotasis vidutinis garso slėgis 1,5 metro atstumu nuo įrenginio atliekant matavimus pagal IEC 60704. Garso slėgio lygis priklauso nuo patalpos konstrukcijos, apdailos elementų bei įrenginio ir klausytojo padėties.