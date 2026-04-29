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AC2889/10
Nutraukta gamyba
Ką reiškia 2,5 mikrometrų dalelių indikatorius „Philips“ oro valytuve?
Kiek „Philips“ oro valytuvų galima prijungti prie išmaniojo telefono?
Su prijungtu „Philips“ oro valytuvu suderinami „Wi-Fi“ tinklai
Ar galiu išjungti „Philips“ oro valytuvo ir oro drėkintuvo „Wi-Fi“ funkciją?
Kokius filtrus turėčiau naudoti su „Philips“ oro valytuvu?
Ką reiškia „Philips“ oro valytuvo indikatoriai arba klaidų kodai?
Ar turėčiau iš naujo nustatyti „Philips“ oro valytuvą arba drėkintuvą pakeitęs arba išvalęs filtrą?
Ar galiu valyti „Philips“ oro valytuvo filtrą ir priešfiltrį?
„Philips“ oro valytuvas veikia per garsiai
Nuolat šviečia arba mirksi „Philips“ oro valytuvo lemputė
„Philips“ oro valytuvas skleidžia neįprastą garsą
Oro kokybė naudojant „Philips“ oro valytuvą nepagerėja
Negaliu prijungti savo „Philips“ oro valytuvo prie programėlės
Iš „Philips“ oro valytuvo sklinda blogas ar nemalonus kvapas
„Philips“ oro valytuvo filtro keitimo indikacija neišsijungia