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Nutraukta gamyba
AZ215R/12
Mėgaukitės muzika, kad ir kur bekeliautumėte
Pajuskite malonumą, kurį suteikia paprasti gyvenimo daiktai, garantuojantys patogumą. Šis nedidelis nešiojamas ir lengvai valdomas „Philips“ CD grotuvas leis jums atsiduoti mėgstamos muzikos malonumams.
Raudona
3 W
Skaitmeninis nustatymas
Programuojama CD atkūrimo funkcija leidžia mėgautis mėgiamais muzikos takeliais pageidaujama tvarka.
2.3
iš 5
3
Atsiliepimai
Lemon27
25/08/2020
Česká republika
U výrobku vše ok
vše ok výrobek nemá chybu vše funguje jak má doporučuju znamím
Argumentai už
vše ok
Argumentai prieš
nic
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ215S CD Soundmachine
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ215S CD Soundmachine
Wiecho
04/06/2024
Polska
Chyba nie o to chodziło.
Mały, lekki, ale nie do przyjęcia. Po pierwsze - mała czułość. W stosunku do innego podobnego odbiornika Philipsa nie odbiera 1/3 stacji. Po drugie - stereofonia bardzo problematyczna - słyszy się prawie jak odbiornik mono - Po trzecie - odtwarzanie CD na wzmacniaczu z pasmem 80 Hz - 16000 Hz to nieporozumienie. Po czwarte - niezrozumiała instrukcja ustawienia programów. Kiedy i jak ustawiamy częstotliwość odbioru stacji dla np.15-tej komórki pamięci ? Czy konieczne jest ustawianie pamieęci w kolejności 1 do 20 ?
Argumentai už
mały, lekki
Argumentai prieš
Wymienione w recenzji
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ215S Bumbox CD
Naudojimo data 2024-05-04
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ215S Bumbox CD
Naudojimo data 2024-05-04
Pobjédzan
11/01/2022
Slovensko
Úplne nový výrobok
Úplne nový výrobok, doručený dnes, 11.01.2022 zo zásielkového obchodu OKAY. Po rozbalení výrobku rádio funguje, ale CD prehrávač CD nenačíta a neprehrá. Takže je to prakticky bezcenný produkt. Pokúsim sa ho zajtra reklamovať.
Argumentai už
Žiadne
Argumentai prieš
Nefunkčný prehrávač CD
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ215S CD Soundmachine
Naudojimo data 2021-12-11
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ215S CD Soundmachine
Naudojimo data 2021-12-11