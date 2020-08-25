GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Pirminis paveikslėlis
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Pirminis paveikslėlis

Nutraukta gamyba

CD grotuvas

AZ215R/12

2.3

| (3) Atsiliepimai

Mėgaukitės muzika, kad ir kur bekeliautumėte

Pajuskite malonumą, kurį suteikia paprasti gyvenimo daiktai, garantuojantys patogumą. Šis nedidelis nešiojamas ir lengvai valdomas „Philips“ CD grotuvas leis jums atsiduoti mėgstamos muzikos malonumams.

Peržiūrėti visas naudas

Mėgaukitės muzika, kad ir kur bekeliautumėte

  • Raudona

  • 3 W

  • Skaitmeninis nustatymas

20 iš anksto nustatytų stočių

20 takelių programuojamas CD

Programuojama CD atkūrimo funkcija leidžia mėgautis mėgiamais muzikos takeliais pageidaujama tvarka.

FM stereofoninis imtuvas

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

2.3

iš 5

3

Atsiliepimai

4
3
2

25/08/2020

Česká republika

Česká republika

U výrobku vše ok

vše ok výrobek nemá chybu vše funguje jak má doporučuju znamím

Argumentai už

vše ok

Argumentai prieš

nic

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ215S CD Soundmachine

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ215S CD Soundmachine

04/06/2024

Polska

Polska

Chyba nie o to chodziło.

Mały, lekki, ale nie do przyjęcia. Po pierwsze - mała czułość. W stosunku do innego podobnego odbiornika Philipsa nie odbiera 1/3 stacji. Po drugie - stereofonia bardzo problematyczna - słyszy się prawie jak odbiornik mono - Po trzecie - odtwarzanie CD na wzmacniaczu z pasmem 80 Hz - 16000 Hz to nieporozumienie. Po czwarte - niezrozumiała instrukcja ustawienia programów. Kiedy i jak ustawiamy częstotliwość odbioru stacji dla np.15-tej komórki pamięci ? Czy konieczne jest ustawianie pamieęci w kolejności 1 do 20 ?

Argumentai už

mały, lekki

Argumentai prieš

Wymienione w recenzji

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ215S Bumbox CD

Naudojimo data 2024-05-04

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ215S Bumbox CD

Naudojimo data 2024-05-04

11/01/2022

Slovensko

Slovensko

Úplne nový výrobok

Úplne nový výrobok, doručený dnes, 11.01.2022 zo zásielkového obchodu OKAY. Po rozbalení výrobku rádio funguje, ale CD prehrávač CD nenačíta a neprehrá. Takže je to prakticky bezcenný produkt. Pokúsim sa ho zajtra reklamovať.

Argumentai už

Žiadne

Argumentai prieš

Nefunkčný prehrávač CD

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ215S CD Soundmachine

Naudojimo data 2021-12-11

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ215S CD Soundmachine

Naudojimo data 2021-12-11

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.