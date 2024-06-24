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Visos serijos

  • 20 % greitesnis*. Lengvesnis**. Nepažeidžia plaukų********.
  • 20 % greitesnis*. Lengvesnis**. Nepažeidžia plaukų********.
  • 20 % greitesnis*. Lengvesnis**. Nepažeidžia plaukų********.
  • 20 % greitesnis*. Lengvesnis**. Nepažeidžia plaukų********.
  • 20 % greitesnis*. Lengvesnis**. Nepažeidžia plaukų********.
  • 20 % greitesnis*. Lengvesnis**. Nepažeidžia plaukų********.
  • 20 % greitesnis*. Lengvesnis**. Nepažeidžia plaukų********.
  • 20 % greitesnis*. Lengvesnis**. Nepažeidžia plaukų********.
  • 20 % greitesnis*. Lengvesnis**. Nepažeidžia plaukų********.
  • 20 % greitesnis*. Lengvesnis**. Nepažeidžia plaukų********.
  • 20 % greitesnis*. Lengvesnis**. Nepažeidžia plaukų********.
  • 20 % greitesnis*. Lengvesnis**. Nepažeidžia plaukų********.
  • 20 % greitesnis*. Lengvesnis**. Nepažeidžia plaukų********.
  • 20 % greitesnis*. Lengvesnis**. Nepažeidžia plaukų********.
  • 20 % greitesnis*. Lengvesnis**. Nepažeidžia plaukų********.
  • 20 % greitesnis*. Lengvesnis**. Nepažeidžia plaukų********.
  • 20 % greitesnis*. Lengvesnis**. Nepažeidžia plaukų********.
  • 20 % greitesnis*. Lengvesnis**. Nepažeidžia plaukų********.
  • 20 % greitesnis*. Lengvesnis**. Nepažeidžia plaukų********.
  • 20 % greitesnis*. Lengvesnis**. Nepažeidžia plaukų********.
  • 20 % greitesnis*. Lengvesnis**. Nepažeidžia plaukų********.
  • 20 % greitesnis*. Lengvesnis**. Nepažeidžia plaukų********.
  • 20 % greitesnis*. Lengvesnis**. Nepažeidžia plaukų********.
  • 20 % greitesnis*. Lengvesnis**. Nepažeidžia plaukų********.

Nauja

Hair Dryer7000 serija

BHD713/10

4.8
| (245) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
20 % greitesnis*. Lengvesnis**. Nepažeidžia plaukų********.
„Philips 7000“ serijos plaukų džiovintuvas užtikrina greitą ir profesionalų rezultatą. „ThermoShield Advanced“ technologija aktyviai stebi ir valdo džiovintuvo temperatūrą, kad apsaugotų plaukus nuo karščio*********.
Peržiūrėti visas naudas

Su „ThermoShield Advanced“ technologija

20 % greitesnis*. Lengvesnis**. Nepažeidžia plaukų********.

  • „ThermoShield Advanced“

  • Vandens jonas, mineralinis jonas, 8x jonų

  • 60 %********* labiau žvilgantys plaukai

  • 4 minučių greitasis džiovinimas

  • Išdžiovinkite 20 %** greičiau nei 2 300 W džiovintuvu

„ThermoShield Advanced“ apsaugo plaukus nuo perkaitimo

„ThermoShield Advanced“ apsaugo plaukus nuo perkaitimo

Dviejų jutiklių sistema nuolat matuoja patalpos temperatūrą ir 24 000 kartų per seansą aktyviai reguliuoja džiovinimo temperatūrą, kad apsaugotų plaukus nuo perkaitimo. Mėgaukitės 25 % pastovesne džiovinimo temperatūra bet kokioje aplinkoje*********.

Galingas oro srautas – 30 % greitesnis džiovinimas****

Galingas oro srautas – 30 % greitesnis džiovinimas****

Naujos konstrukcijos ventiliatoriaus mentės ir specialius kaitintuvas stebuklingai išdžiovina plaukus vos per 4 minutes****.

Vandens jonai suteikia plaukams drėgmės

Vandens jonai suteikia plaukams drėgmės

Suteikite drėgmės, kad plaukai būtų švelnūs ir sveikai atrodytų. Vandens jonų technologija sukuria daugiau nei 1000 kartų daugiau vandens nei be jonizatoriaus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Supraskite produktų apžvalgas

4.8

iš 5

245

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

5
4
3
2
1

Žemuogė77

24/06/2024

Lietuva

Akcijos dalis

SUPER PLAUKŲ DŽIOVINTUVAS

Greitai išdžiovina plaukus, jie purūs, žvilgantys. Gaminys kompaktiškas, galingas, gražus dizainas, tvirtas.

Argumentai už

Kompaktiškas, galingas, gražus dizainas, labai greitai ir kokybiškai išdžiovins plaukus

Argumentai prieš

Nėra

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hair Dryer BHD720/10 7000 serija

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hair Dryer BHD720/10 7000 serija

Svaja

05/06/2024

Lietuva

Akcijos dalis

Plaukų džiovintuvas su daug galimybių

Puikus prietaisas su įvairiomis plaukų džiovinimo pasirinkimo galimybėmis

Argumentai už

Daug pasirinkimo galimybių plaukų džiovinimui

Argumentai prieš

Tokių nėra

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hair Dryer BHD720/10 7000 serija

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hair Dryer BHD720/10 7000 serija

Kačiukas

04/06/2024

Lietuva

Akcijos dalis

Plaukų džiovintuvas

Patiko dizainas, lengvas, kompaktiškas. Su magnetu nuimami antgaliai.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hair Dryer BHD720/10 7000 serija

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hair Dryer BHD720/10 7000 serija

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Atsakomybės apribojimai

  1. lyginant su „Philips S5000“ 2 300 W džiovintuvu

  2. lyginant su „Philips MoistureProtect HP8280“

  3. * Džiovinant vidutiniškai 4 minutes

  4. * * * Tiriant vidutinio ilgio (40 cm) baltaodžių plaukus laboratorijoje, naudojant didžiausius greičio ir karščio nustatymus. Faktiniai rezultatai gali skirtis.

  5. * * * Mineralinė jonizuojamoji po 6 mėnesių UV poveikio

  6. * * * * * * * lyginant su HP8232/20, esant aukščiausiam nustatymui

  7. * * * * * * „Philips MoistureProtect HP8280“, esant aukščiausiam nustatymui

  8. * * * * * * „Thermoshield Advance“ nustatymas

  9. * * * * * * * Džiovinant karšto šalto oro režimu ir leidžiant plaukams išdžiūti savaime. Išbandyta trečiosios šalies tyrimų laboratorijoje JAV.