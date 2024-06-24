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Nauja
„ThermoShield Advanced“
Vandens jonas, mineralinis jonas, 8x jonų
60 %********* labiau žvilgantys plaukai
4 minučių greitasis džiovinimas
Išdžiovinkite 20 %** greičiau nei 2 300 W džiovintuvu
Dviejų jutiklių sistema nuolat matuoja patalpos temperatūrą ir 24 000 kartų per seansą aktyviai reguliuoja džiovinimo temperatūrą, kad apsaugotų plaukus nuo perkaitimo. Mėgaukitės 25 % pastovesne džiovinimo temperatūra bet kokioje aplinkoje*********.
Naujos konstrukcijos ventiliatoriaus mentės ir specialius kaitintuvas stebuklingai išdžiovina plaukus vos per 4 minutes****.
Suteikite drėgmės, kad plaukai būtų švelnūs ir sveikai atrodytų. Vandens jonų technologija sukuria daugiau nei 1000 kartų daugiau vandens nei be jonizatoriaus.
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4.8
iš 5
245
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Žemuogė77
24/06/2024
Lietuva
Akcijos dalis
SUPER PLAUKŲ DŽIOVINTUVAS
Greitai išdžiovina plaukus, jie purūs, žvilgantys. Gaminys kompaktiškas, galingas, gražus dizainas, tvirtas.
Argumentai už
Kompaktiškas, galingas, gražus dizainas, labai greitai ir kokybiškai išdžiovins plaukus
Argumentai prieš
Nėra
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hair Dryer BHD720/10 7000 serija
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hair Dryer BHD720/10 7000 serija
Svaja
05/06/2024
Lietuva
Akcijos dalis
Plaukų džiovintuvas su daug galimybių
Puikus prietaisas su įvairiomis plaukų džiovinimo pasirinkimo galimybėmis
Argumentai už
Daug pasirinkimo galimybių plaukų džiovinimui
Argumentai prieš
Tokių nėra
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hair Dryer BHD720/10 7000 serija
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hair Dryer BHD720/10 7000 serija
Kačiukas
04/06/2024
Lietuva
Akcijos dalis
Plaukų džiovintuvas
Patiko dizainas, lengvas, kompaktiškas. Su magnetu nuimami antgaliai.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hair Dryer BHD720/10 7000 serija
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hair Dryer BHD720/10 7000 serija
lyginant su „Philips S5000“ 2 300 W džiovintuvu
lyginant su „Philips MoistureProtect HP8280“
* Džiovinant vidutiniškai 4 minutes
* * * Tiriant vidutinio ilgio (40 cm) baltaodžių plaukus laboratorijoje, naudojant didžiausius greičio ir karščio nustatymus. Faktiniai rezultatai gali skirtis.
* * * Mineralinė jonizuojamoji po 6 mėnesių UV poveikio
* * * * * * * lyginant su HP8232/20, esant aukščiausiam nustatymui
* * * * * * „Philips MoistureProtect HP8280“, esant aukščiausiam nustatymui
* * * * * * „Thermoshield Advance“ nustatymas
* * * * * * * Džiovinant karšto šalto oro režimu ir leidžiant plaukams išdžiūti savaime. Išbandyta trečiosios šalies tyrimų laboratorijoje JAV.